Après le succès mondial du film Las chicas bien (2018), la réalisatrice de Potosí fait déjà son chemin pour monter son premier long métrage anglophone. Cette semaine, il a été rapporté que Alejandra Marquez Abella est en pourparlers finaux pour réaliser un biopic sur le premier astronaute américano-mexicain à atteindre l’espace.

Selon une exclusivité de THR, Abella réalisera sur la base d’un scénario écrit par la germano-américaine Bettina Gilois, malheureusement décédée au milieu de cette année.

Le film tournera autour de la vie de José Moreno Hernandez, ancien membre de la NASA né en Californie, de parents mexicains, qui en 2009 faisait partie de l’équipage de la mission spatiale STS-128. D’autre part, diplômé en génie électrique, Hernández a également contribué au développement du premier système de mammographie numérique plein champ pour le diagnostic précoce du cancer du sein. En 2012, il a publié une autobiographie intitulée Reaching For The Stars, qui établit le projet de film annoncé et aborde son enfance difficile, avec des parents migrants continuellement à la recherche de travail et lui, incapable d’apprendre l’anglais avant l’âge de 12 ans.

Le titre de la cassette sera À un million de milles et possède un abri de streaming Netflix. Il est produit par Campbell McInnes et Mark Ciardi, ce dernier étant également responsable des films sportifs McFarland USA (2015) et du prochain Safety.

On ne sait toujours pas quand la production commencera et la date de sortie provisoire.

Pour The Good Girls, Abella a été nominée pour un Ariel Award du meilleur film, réalisation et scénario original.

Avant de raconter l’histoire vraie d’un astronaute qui a surmonté tous les obstacles, Alejandra Marquez Abella voyagé au Mexique dans les années 80 pour nous présenter une femme de la haute société en déclin. Sous sa direction, Les filles bien Il était présent à des festivals comme Toronto et Palm Springs, en plus d’obtenir quatre statuettes (sur quatorze nominations) aux Ariel Awards 2019.

