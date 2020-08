Est-ce que 2020 va me surprendre? Eh bien, oui. Au cours de ces huit mois, nous avons été témoins de divers événements très inhabituels. Bien sûr, les réseaux sociaux ont pris en charge la viralisation de ces événements et si nous faisons une revue, nous ne devrions nous souvenir que des vidéos étranges et dérangeantes de Channel 5 et de TV Azteca. Suite à cette ligne, un compte TikTok a attiré l’attention grâce à une série de messages dans le code qui semblent avertir que le prochain se produira 27 août 2020.

Depuis Twitter, l’utilisateur @scarbloood a fait un long fil de discussion sur Twitter pour expliquer ce qui se passe et les indices déroutants laissés par l’utilisateur de TikTok 2819394837167. Tout a commencé lorsque Gaby, une de ses amies, a dit à @scarblood qu’une étrange vidéo était apparue et lui avait fait peur alors qu’elle naviguait sur le réseau social. La vidéo que vous pouvez voir ci-dessous est réalisée par un clown essayant de flotter avec un ballon et est accompagnée d’un son ennuyeux, qui cache en fait un code.

Le lundi 17 août, j’étais dans mes cours en ligne normaux et je vois que je reçois un message de gaby (ma meilleure amie) me disant qu’elle a eu une vidéo bizarre sur son tik tok fyp. pic.twitter.com/QhxsXDRDvR – sang cicatriciel (@scarbloood) 20 août 2020

Plus tard, Gaby a remarqué que l’individu ne suivait que 14 comptes, chacun avec une sorte de message qu’elle a décidé de traduire. Pendant ce temps, @scarblood a fait irruption dans le compte mystérieux de l’utilisateur pour découvrir que ses messages étaient également chargés d’une série de chiffres et de codes qu’il avait l’intention de déchiffrer. Sur 20 vidéos très dérangeantes qu’il a trouvées sur le profil, 18 d’entre elles avaient un code.

Ensuite je vais traquer à nouveau le sujet pour traduire les codes puisque je ne pouvais pas rester avec le doute (je n’ai pas pris ss à tous les codes mais j’ai quelques tests xd) pic.twitter.com/Z2PZLR5nWX – sang cicatriciel (@scarbloood) 20 août 2020

Après une période passée à traduire et à trier les messages cachés, il a trouvé l’avertissement suivant: «La vérité sortira bientôt. Ils ne sont pas identifiables, ils communiquent. Nous sommes des rats de laboratoire. Ils arrivent. Boeing 777 200 ER. 27 août ». En espagnol, cela se traduit par ce qui suit: La vérité sortira bientôt. Ils ne sont pas identifiables, ils communiquent. Nous sommes des rats de laboratoire. Ils arrivent. Boeing 777 200 ER. 27 août « .

Comme je l’ai déjà dit, il y avait 20 vidéos et 18 d’entre elles avaient des codes binaires. Dans l’une des deux vidéos qui n’avaient pas de code binaire, il y avait un code morse que j’ai également traduit avec une page en ligne qui les lit et les déchiffre. – sang cicatriciel (@scarbloood) 20 août 2020

La traduction de ce code Morse disait que « la vérité sera révélée, fils. Ils sont non identifiables, ils communiquent. Nous sommes des rats de laboratoire. Ils arrivent en Boeing 777 200 ER. 27 août »

En espagnol, ce serait « la vérité sortira. Ils ne sont pas identifiables, ils communiquent que nous sommes des rats de laboratoire + – sang cicatriciel (@scarbloood) 20 août 2020

La découverte a conduit à la disparition du mystérieux compte TikTok. Cependant, @scarbloood a poursuivi l’enquête et est tombé sur un autre profil très similaire. Parmi les nouvelles surprises, il est tombé sur une série de coordonnées, qui selon Google, correspondent à un avion au milieu de nulle part.

Il y avait 2 vidéos et l’une des vidéos avait un audio où des voix étaient clairement entendues disant des chiffres étranges (je ne comprends pas beaucoup l’anglais) clairement les numéros 229227 et MH370 ont été entendus que s’ils enquêtent davantage, c’est le nom d’une compagnie aérienne qui a décollé en 2014+ – sang cicatriciel (@scarbloood) 20 août 2020

Et dans l’autre vidéo, il y avait un petit bruit (code Morse) que j’ai également traduit et des coordonnées, puis je l’ai cherché dans Google Earth et j’ai obtenu ceci. pic.twitter.com/SssfYJtdcn – sang cicatriciel (@scarbloood) 20 août 2020

À ce jour, @scarbloood continue de mettre à jour le fil Twitter et plusieurs des constantes restent des vidéos perturbatrices et des messages codés.

Aussi, le célèbre youtubeur Dross Rotzank a réalisé une vidéo sur le sujet que vous pouvez apprécier ci-dessous. Mais si vous y prêtez attention, l’une de ses conclusions considère que tout cela a à voir avec la mystérieuse disparition du vol 370 de Malaysia Airlines le 8 mars 2014.

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que c’est l’une des nombreuses creepypastas qui circulent sur le web? Quelque chose de choquant se produira-t-il vraiment le 27 août 2020? Les extraterrestres viendront-ils enfin nous rendre visite? Et à propos des mystères déjà résolus, vous serez peut-être curieux de découvrir la vérité derrière les étranges vidéos de Channel 5 dans le lien suivant.

TIC Tac

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.