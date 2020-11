“Que se passe-t-il dans la ville? Des choses étranges… des morts, des disparitions… »dit l’un des personnages de 30 pièces faisant allusion à une série qui mettra nos cheveux en place fin novembre. Qu’est-ce que vous voulez!

Après avoir vu un premier et bref aperçu il y a quelques semaines, l’un des paris les plus intéressants de HBO D’ici la fin de l’année, nous pouvons désormais profiter de la bande-annonce complète de la série d’horreur très attendue de Alex de la Iglesia qui intervient deux jours après l’ovation reçue après la première de l’épisode pilote au Festival de Sitges.

Religion, superstition et terreur semblent aller de pair dans ce pari qui centre son histoire sur le père Vergara, exorciste, boxeur et ex-détenu exilé par le Vatican dans une paroisse d’une ville reculée d’Espagne, qui devient le protagoniste d’un enquête menée par Paco, le maire naïf de la ville, et Elena, une vétérinaire inquiète après avoir lié le prêtre à une série de phénomènes paranormaux. Tous deux tenteront de découvrir les secrets de leur passé et la signification de l’ancienne pièce de monnaie que Vergara garde cachée, mais petit à petit, ce trio inhabituel de héros se retrouvera plongé dans une conspiration mondiale: la bataille pour le contrôle des trente pièces pour lesquelles l’apôtre Judas Iscariot a trahi Jésus de Nazareth.

“La terreur satanique croisée par l’action ouverte” définit l’un des journalistes qui ont vu le premier épisode à Sitges. “Cette série émet des radiations très puissantes de son scénario vers l’univers” ajoute un autre des téléspectateurs qui a pu la voir alors que la majorité qui étaient présents à la première parlent d’une première “formidable” et “puissante”.

30 pièces est la première série du réalisateur de El día de la bestia, Balada triste de trumpeta ou Las brujas de Zugarramurdi de Plutón BRB il y a plus de dix ans, et est co-écrite par lui et Jorge Guerricaechevarría, avec Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Manolo Solo et Carmen Machi.

Composé de 8 épisodes, 30 pièces de monnaie premières sur HBO Espagne le 29 novembre.