En juin 2020, Netflix a renouvelé sa série à succès Ozark pour une quatrième et dernière saison, qui (on le sait désormais) mettra en vedette les Mexicains Alfonso Herrera et Bruno Bichir. Cela a été annoncé par Deadline ce vendredi, à travers une ventilation de la distribution correspondant à la dernière tranche de l’un des contenus les mieux notés du “N” rouge.

Laura Linney (Wendy Byrde) et Jason Bateman (Martin Byrde) jouent à Ozark.

Selon le support, Alfonso Herrera (L’Exorciste) et Adam Rothenberg (The Serpent) assumera les rôles principaux dans Ozark saison quatre, tandis que CC Castillo (Vrai détective), Katrina Lenk (Tommy) et Bruno Bichir (Narcos) ont été réservés pour des rôles récurrents. D’autre part, les acteurs invités de la série Félix Solis (Charmed) et Damian Young (The Trial of Chicago 7) deviendra régulier dans le prochain lot de chapitres. Les deux jouent, respectivement, le trafiquant de drogue Omar Navarro et Jim Rattelsdorf.

Herrera jouera Javi Elizonndro, un membre de la famille Navarro qui conspirera pour prendre le commandement du cartel. D’autre part, Rothenberg sera l’enquêteur privé Mel Sattem, un flic en disgrâce.

Castillo jouera le shérif Leigh Guerrero; Lenk jouera Clare Shaw, PDG d’une société pharmaceutique de premier plan, et Bichir se mettra dans la peau d’un prêtre, confesseur et confident de la famille Navarro.

Sorti en 2017, Ozark est un drame policier créé par Bill Dubuque (Le comptable) et Mark Williams (Voleur honnête). Mettant en vedette un casting dirigé par Jason Bateman et Laura Linney, l’émission suit l’histoire du conseiller financier Martin Byrde dans sa mission risquée de mettre en place une opération massive de blanchiment d’argent pour un cartel de la drogue mexicain. À cette fin, il déménage avec sa famille dans la région des lacs Ozark, dans le Missouri, où il doit traiter avec des criminels locaux.

Au cours de ses trois premières saisons, cette série originale de Netflix a reçu plusieurs nominations aux Emmy. En 2019, il a triomphé dans les catégories de la meilleure réalisation pour une série dramatique (décerné à Jason Bateman) et Meilleure actrice dans un second rôle (Julia Garner, qui a obtenu l’année suivante la même reconnaissance).

Julia Garner est Ruth Langmore dans l’Ozark.

La quatrième saison d’Ozark sera diffusée en deux segments de sept épisodes chacun. La production devrait commencer cette année, à nouveau avec Chris Mundy en tant que showrunner.

Alfonso Herrera joue dans le film mexicain La danse du 41, présent à la dernière édition du Morelia International Film Festival. Bientôt, nous l’entendrons dans la version doublée de Les Croods 2: Une nouvelle ère.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.