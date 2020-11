Comme le rapporte Variety, après avoir influencé d’innombrables films et séries télévisées au fil des ans, le drame mystérieux classique d’Alfred Hitchcock, ‘Crime parfait‘prennent vie sur le petit écran après que la lauréate d’un Oscar Alicia Vikander (“ Tomb Raider’ ‘) et le scénariste et producteur de cinéma et de télévision lauréat d’un Emmy Terence Winter (“ Les Sopranos’ ‘) se soient associés à MGM / UA Télévision.

Le nouveau projet est décrit comme une réinvention de l’adaptation cinématographique de Hitchcock et de la pièce du même nom de Frederick Knott, qui déplace la perspective narrative centrale vers un point de vue féminin par rapport à l’histoire originale dirigée par des hommes. La nouvelle version sera écrite et créée par Michael Mitnick, qui était auparavant apparu sur la série HBO «Vinyl».

Le film original de 1954 est centré sur Tony Wendice (Ray Milland), un ancien joueur de tennis professionnel froid et calculateur qui veut assassiner sa belle et riche épouse Margot (Grace Kelly), parce qu’il la soupçonne d’être infidèle, bien que ce qui l’intéresse le plus est de garder votre fortune. Pour exécuter son plan, il fait chanter un ancien camarade de l’armée pour qu’il pénètre dans la maison en son absence et étrangle Margot. Les choses tournent mal, car Margot reste en vie et Tony doit trouver un moyen de déjouer la police.

Vikander sera la vedette et la production exécutive de la série via son label Vikarious Film, aux côtés de l’exécutif de Vikarious Charles Collier, Terence Winter, Andrew Mittman de 1.21 et Lloyd Braun. Après avoir exploré le petit écran avec la préquelle «Dark Crystal», «The Dark Crystal: Age of Resistance», Vikander aura son premier grand projet télévisé aux États-Unis dans cette série.