Un film qui parle de comprendre la douleur est essentiel en ces temps. C’est peut-être pourquoi il n’y aurait pas de meilleur moment pour Carlos Cuaron présentera Amalgama, son dernier film, qui dans le cadre du Festival international du film de Morelia (FICM) et comme l’un des films mexicains en compétition. Sept ans après son dernier long-métrage, le cinéaste a décidé de faire un film qui Il s’agit des différents types de douleur et avec cela compose une réflexion chorale dans laquelle plusieurs personnages se parlent (et le public) sur la souffrance.

Amalgama (qui sera présenté à la FICM) raconte l’histoire de un quatuor de dentistes réunis lors d’une convention de leur profession sur la Riviera Maya. L’un d’eux invite les autres sur une petite île paradisiaque à proximité où ils peuvent “faire la fête” avec plus d’intimité au milieu du paradis. La coexistence entre les quatre, et les histoires du passé que certains d’entre eux partagent, feront exploser une sorte de catharsis qui fera ressortir le meilleur et le pire de chacun.

Carlos Cuarón a commenté lors d’une conférence de presse que la genèse de l’histoire est née précisément de la visite de ce lieu paradisiaque.

“Manolo [Cardona, productor] Il m’a invité avec un ami, et un ami commun, à visiter les îles Rosario et je passais un si bon moment que j’ai dit: “Je dois faire quelque chose sur ces îles” “, a déclaré le directeur. “Et, bien sûr, les choses ne se passent jamais comme vous le souhaitez et, en revenant de là, j’ai parlé avec le co-scénariste, Luis Usabiaga, et lui ai expliqué le concept de ce que je voulais faire: en gros quatre personnages enfermés sur une île.”

Le casting était une tâche ardue pour le réalisateur et les producteurs: Manolo Cardona et son frère Juancho. Les élus étaient Miguel Rodarte (qui est arrivé tôt au projet), Tony Dalton, Manolo lui-même et l’actrice péruvienne Stéphanie Cayo. La chimie entre les quatre est évidente à l’écran, mais la clé de leur coexistence était l’espace d’improvisation autorisé par le réalisateur sur le plateau.

Cuarón a opté pour un tournage paradisiaque avec le naturel que permettent les très longs plans, bien que cela signifiait une mise en scène qui devait être soignée à l’extrême. Cependant, le réalisateur a ouvert la porte à l’improvisation de la distribution.

«Nous avons construit les dialogues car nous pensions qu’ils travailleraient pour l’histoire», a expliqué Cuarón. «Ce sont des dialogues très familiers bien sûr. Ce qui se passe, c’est que j’aime travailler avec les acteurs et leur donner la liberté. Disons que le cadre théorique dont ils disposent sont les indications que je leur donne, et à l’intérieur de laquelle ils sont libres de créer le personnage comme ils le souhaitent […]. J’aime travailler avec des acteurs proactifs et imaginatifs. Et ces quatre sont ».

La raison pour laquelle cet “amalgame” d’histrions a accepté de participer au film est la grande profondeur que chacun de leurs rôles respectifs possédait et le terrain de jeu qui devait être construit sur eux. «C’est une comédie qui a une grande profondeur. Les personnages ont une grande multidimensionnalité et le jeu qui se déroule entre eux est également très complexe », a déclaré Miguel Rodarte.

Dès le début, le réalisateur avait l’intention de aborder le sujet de la douleur sous différents angles. De toutes les professions qui existent, le domaine de la dentisterie semblait idéal parce que les dentistes portent toujours la stigmatisation des sournois. Cependant, le scénario du film les rachète également en les présentant comme des gens ordinaires qui, en dehors du bureau, sont comme n’importe qui avec des rêves, des amours et des passés non résolus.

«Nous avons une relation quotidienne avec la douleur et nous nous y habituons», a expliqué Cuarón. «La douleur est impliquée dans presque toutes les activités humaines et j’ai aimé l’idée de l’explorer dans une comédie dramatique. C’est une comédie sur la douleur ».

Le réalisateur également de Rudo y Cursi (2008) et Besos de Azúcar (2013) aime se réinventer à chaque projet et ne pas se répéter. Selon ce qu’il a raconté lors de la conférence de presse de la FICM, à Amalgama, le réalisateur a choisi de se concentrer sur la crise de la quarantaine et de dépeindre des personnages qu’il a lui-même décrits comme des «adolescents éternels». Pour lui, comme il l’a expliqué, tout le monde a un âge biologique et un âge émotionnel.

Manolo Cardona pense qu’Amalgama est un film qui parle de se retrouver avec soi-même et de se confronter à des vérités personnelles. C’est un message opportun en période de pandémie, car nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. «Chacun des personnages a un arc dramatique très intéressant dans lequel nous entrons dans un sens et sortons convertis dans une autre. Je pense que c’est un message qui aura beaucoup à voir avec les gens », a conclu le producteur.

Le film est une comédie légère qui profite de son récit pour explorer la dimensionnalité de chaque personnage. Amalgama sera projeté pour la première fois le samedi 31 octobre, dans le cadre du FICM 2020, dans le cadre des longs métrages mexicains en compétition et vous pourrez le voir au Cinépolis Klic, à partir de 17h20. N’oubliez pas que le nombre de visionnements est limité.

Amalgame FICM 2020



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les fêtes auxquelles je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.