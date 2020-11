Selon une publication sur les réseaux sociaux, il a été révélé comment James Gunn pourrait passer du temps en quarantaine obligatoire, avant de commencer les enregistrements ‘Peacemaker’.

Après avoir révélé que James Gunn ferait partie du DC Extended Universe (DCEU) et qu’il serait en charge du remake de “ The Suicide Squad ”, de nombreux fans ont hâte de savoir ce que le réalisateur apportera au DCEU, et le premier extra est une série mettant en vedette le personnage de John Cena, Peacemaker.

Selon les rapports, il a été révélé que la série “ Peacemaker ” venir directement à HBO Max, et commencera à enregistrer très bientôt à Vancouver.

Pour cette raison, le réalisateur et écrivain James Gunn se prépare également à être en quarantaine pour la production de «Peacemaker». Le réalisateur s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour montrez à vos abonnés comment Microsoft vous a envoyé une nouvelle X Box, ce à quoi Gunn était très reconnaissant envers l’entreprise, disant que malgré son emploi du temps chargé, il pouvait trouver le temps de jouer un peu.

“Beau cadeau de mes amis @XBox (bien sûr, c’est la période la plus chargée de ma vie, entre deux films et une émission de télévision). Mais peut-être que je trouverai du temps libre lorsque je commencerai ma quarantaine obligatoire de deux semaines ici au Canada . pour ‘Peacemaker’ », a écrit Gunn sur ses réseaux sociaux.

Pour l’instant, de nombreux détails sur la série ‘Pacemaker’ ne sont pas encore connus, mais selon WarnerMedia, il a été révélé que l’émission suivra l’origine du personnage et que Gunn sera en charge de l’écriture et de la réalisation du premier des 8 chapitres qui composent la série. Pour l’instant, on sait que la série aura sa production du 11 janvier au 9 juin 2021.