La Federal Aviation Administration of the United States (FAA, pour son acronyme en anglais) a donné l’autorisation à Amazon, via Amazon Prime Air commencez à livrer des colis à l’aide de drones.

Selon un nouveau rapport de NBC News, la société de commerce électronique, présidée par Jeff Bezos, est déjà certifié par la FAA pour que ces UAV commencent à fonctionner afin de «livrer des colis en toute sécurité et efficacement aux clients» dans les zones peu peuplées de Territoire américain.

«Cette certification est une avancée importante pour Prime Air et indique la confiance de la FAA dans les procédures de sécurité et opérationnelles d’Amazon pour un service de livraison de drone autonome. qui livrera un jour des colis à nos clients du monde entier« David Carbon, vice-président de Prime Air, a déclaré dans un communiqué.

La société a souligné que, non seulement ils travailleront main dans la main avec la FAA, mais avec d’autres organismes de réglementation à travers le monde, de sorte que la modalité de livraison de 30 minutes ou moins soit étendue à l’échelle mondiale.

«Nous continuerons à développer et affiner notre technologie pour intégrer pleinement les drones de livraison dans l’espace aérien et Nous travaillerons en étroite collaboration avec la FAA et d’autres organismes de réglementation du monde entier pour réaliser notre vision de la livraison en 30 minutes.«.

Depuis 2013, Jeff Bezos prévoyait de lancer la livraison de colis via des drones avec un temps estimé à 30 minutes et effectuait déjà une série de tests de sécurité et d’approbations par la FAA et le service était promis d’être disponible. pour les clients dans une période de 4 à 5 ans (via). Selon un rapport de The Verge, c’est en 2016 qu’Amazon a commencé l’expérience au Royaume-Uni; cependant, certaines complications techniques et juridiques ont empêché son expansion.

NBC News a également rapporté qu’en 2019, la société avait présenté une demande formelle adressée à la Federal Aviation Administration des États-Unis pour effectuer des livraisons dans des zones à faible densité de population et en particulier avec un poids de chaque colis compris entre 5 livres (2,26 kg). ou moins. En plus de cela, il a également présenté un nouveau drone capable de transporter des colis de moins de 5 livres aux clients en une demi-heure et d’une capacité de vol de 15 miles.

