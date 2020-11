Amazon a annoncé avoir lancé une sixième et dernière saison de ‘L’étendue’, la grande série de science-fiction basée sur les romans de Daniel Abraham et Ty Franck – écrite sous le pseudonyme de James SA Corey. Le renouvellement pour une dernière saison a lieu près d’un mois avant la première de la cinquième saison, qui sera diffusée le 16 décembre sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde.

Andrew Kosove et Broderick Johnson, co-PDG et co-fondateurs d’Alcon Television Group et producteurs exécutifs de ‘L’étendue’, a commenté que “du moment où nous nous sommes engagés à donner vie à cette série jusqu’à cette dernière saison, nous avons travaillé sans relâche pour honorer la vision des scénaristes. Nous sommes fiers d’avoir l’un des castings les plus diversifiés à la télévision et de donner de l’espace à Des histoires qui comptent vraiment. Un merci spécial à Daniel Abraham, Ty Franck, Mark Fergus, Hawk Ostby et Naren Shankar. C’est toujours un honneur et un privilège de travailler avec cette équipe. Nous tenons également à remercier Amazon pour son soutien continu en nous aidant à raconter cette histoire. histoire à son meilleur et apportant «The Expanse» à un public aussi mondial. “

«Le dévouement et l’art avec lesquels tout le monde contribue à amener« The Expanse »à l’écran est incroyable», déclare Naren Shankar, producteur exécutif et showrunner de la série. “Nos fans sont incroyables et nous avons hâte de commencer le tournage de la saison six!”

«Nous tenons à remercier Naren, Andrew et Broderick, tout le monde chez Alcon, ainsi que les acteurs et l’équipe de ‘The Expanse’ pour le travail acharné et l’amour qu’ils ont mis dans la série au cours de toutes les saisons précédentes», commente-t-il pour son partie Vernon Sanders, co-directeur de la télévision chez Amazon Studios. “Nous sommes très heureux de pouvoir offrir à tous les fans de” The Expanse “la finale de la série qu’ils méritent. Nous sommes convaincus qu’ils apprécieront le déroulement des saisons cinq et six.

‘L’étendue’ se déroule dans un futur où l’humanité a colonisé le système solaire et les habitants de la Terre, de Mars et de la ceinture d’astéroïdes se sont opposés pendant des années. Lorsque l’équipage du Rocinante découvre une technologie extraterrestre ancienne, une conspiration commence à émerger qui amènera le système solaire au bord de la guerre … et peut-être de la destruction.

‘L’étendue’ est une aventure d’action et de science-fiction qui explore le comportement de l’humanité aux confins de l’univers inconnu. La série a ses racines dans la science et la fiction, tout en restant un examen complet et réfléchi de certains des problèmes sociaux les plus importants d’aujourd’hui.

La série, basée sur les romans de science-fiction populaires de James SA Corey – pseudonyme de Daniel Abraham et Ty Franck-, est créée, développée et écrite par Mark Fergus (‘Iron Man’) et Hawk Otsby (‘Children of Men’ ). Fergus et Otsby sont également producteurs exécutifs avec Andrew Kosove, Broderick Johnson, Laura Lancaster, Sharon Hall, Sean Daniel, Jason Brown, Dan Nowak, les précités Daniel Abraham et Ty Franck et Naren Shankar, showrunner des quatrième, cinquième et sixième saisons. .

‘L’étendue’ est une production d’Alcon Television Group qui a été acquise par Amazon en 2018 à partir de sa quatrième saison, qui a été créée en décembre 2019. Pour sa part, la 5ème saison, dont vous pouvez voir la bande-annonce officielle et l’affiche ci-dessous, sera présentée en première sur le 16 décembre prochain suivant le même schéma que celui de la 2e saison de ‘Les garçons’ : Le 16 décembre, ses trois premiers épisodes sortiront, et de là un nouvel épisode tous les mercredis jusqu’à ce qu’un total de dix soit terminé, le dernier à être diffusé donc, le 3 février 2021.

