Fans de Johnny Depp ils montrent une fidélité écrasante à l’acteur. Ils ne le soutiennent pas seulement via les réseaux sociaux avec des messages d’encouragement ou de critique Warner Bros. pour lui avoir demandé de démissionner de Fantastic Animals 3, mais ils se sont également tournés vers la campagne pour que Ambre a entendu abandonner Aquaman 2.

Mais l’actrice leur a résisté. Malgré l’ajout de plus d’un million de signatures dans l’une des pétitions ouvertes en Change.org, Amber Heard les appelle “nanay” et confirme en grande pompe sa participation à la suite. Et pas seulement cela, il dit que les campagnes contre lui «sont payées».

Amber Heard dans le rôle de Mera dans l’affiche de ‘Aquaman’ (Warner Bros.)

Et c’est bien que Johnny Depp est le protagoniste de la semaine après sa démission forcée à la suite magique après la décision du juge britannique qui s’est prononcé en faveur de le qualifier d’agresseur, nous ne pouvons pas oublier que dans toute cette histoire, il y a encore une co-star, Amber Heard. L’ex-femme de Depp aura remporté le premier procès en diffamation intenté par l’acteur (dont Johnny compte faire appel), mais il en reste un deuxième en Virginie, aux États-Unis, qui pourrait renverser la situation. Ou non.

Les fans de l’acteur de Pirates des Caraïbes maintiennent leur défense inébranlable en indiquant les preuves que Johnny Depp a présentées lors du procès qui montreraient qu’il aurait également été victime de mauvais traitements. Dans la pétition pour les signatures qui devient virale, ils soulignent la même chose, détaillant les incidents que Depp a mentionnés dans son témoignage et rappelant qu’Amber Heard a été arrêtée en 2009 pour avoir prétendument abusé de son ex-partenaire, Tasya Van Ree. Cependant, étant donné que la poursuite en diffamation de Depp visait à se défendre contre l’article publié dans The Sun qui l’identifiait comme un agresseur et non à décider si Amber l’a abusé ou non, Warner Bros. n’aurait pas eu la tâche facile d’agir car il n’y avait pas de jugement. judiciaire qui la marque la même chose.

Et ni courte ni paresseuse, Amber réapparut. C’était à travers une interview avec Entertainment Weekly, où a profité de l’occasion pour répondre à haineux et confirme qu’il est toujours dans le casting de Aquaman 2. “Je suis très excitée pour toute la quantité d’amour et d’appréciation des fans qu’Aquaman a accumulée et cela a conduit à tellement d’excitation pour Aquaman et Mera que cela signifie que nous serons de retour”, a-t-elle déclaré à EW. “Je suis très excité de le tourner.”

Il a également assuré que la suite pourrait commencer à tourner en 2021. En tout cas, les propos d’Amber ne servent pas de confirmation officielle puisque Warner Bros. n’a encore rien confirmé à ce sujet. La dernière fois que nous avons entendu parler de la suite remonte à la mi-2019, lorsque le studio a confirmé qu’il prévoyait de démarrer la pré-production début 2020 en vue de la sortir en décembre 2022. Mais après les retards causés par la pandémie, on ne sait pas si James Wan le fera. réalisera bientôt ou s’ils passeront leur première à plus tard.

Mais Amber est allé plus loin encore. À la suite des campagnes contre elle demandant que Warner Bros. lui demande de démissionner, l’actrice a déclaré que “les rumeurs payantes et les campagnes de médias sociaux payantes ne décident pas [las decisiones de casting] parce qu’ils n’ont aucun fondement dans la réalité ». «Seuls les fans ont fait fabriquer Aquaman et Aquaman 2. J’ai hâte de commencer l’année prochaine », a-t-elle déclaré.

Qu’il dise que les campagnes contre lui sont payées semble un peu exagéré. Il suffit de voir le soutien viral de Johnny Depp, même lorsqu’un juge a tranché contre lui, pour croire que ces campagnes sont les représailles d’une loyauté abyssale fruit d’une carrière qui a gagné différentes générations sur 30 années.

Cependant, il est vrai que sans justification judiciaire, tout studio aurait du mal à prendre une décision finale de casting qui rompt un contrat. Mais si les campagnes se poursuivent et que le rejet des fans augmente, il ne serait pas surprenant que les responsables du film reconsidèrent si cela vaut la peine de l’avoir dans le casting ou non. Aquaman a été un énorme succès au box-office avec 956 millions d’euros levés dans le monde, mais la signature d’Amber a eu lieu avant que les allégations d’abus mutuel entre elle et Johnny ne soient révélées.

