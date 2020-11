Lorsque la première saison de la série d’horreur d’anthologie créée par Ryan Murphy s’est terminée, beaucoup ont été surpris de trouver une fin définitive. Ce n’est qu’à ce moment-là que le créateur lui-même a annoncé qu’il y aurait plus de saisons, mais chacune avec sa propre histoire qui n’appartiendrait qu’à sa propre livraison. Maintenant, à la lumière de la dixième saison, American Horror Story va encore plus loin dans le format avec un spin-off qui présentera des histoires distinctes relatives à chaque épisode.

L’un des avantages du format anthologique utilisé par Murphy est qu’au fil des ans, il a réussi à renouveler son intérêt pour American Horror Story avec différentes histoires axées sur différents environnements. Malgré les croisements, chaque saison a été marquée par quelque chose, mais maintenant, en plus de la dixième saison, il y aura aussi un saison spéciale composée de 16 épisodes d’une heure que chacun racontera sa propre histoire.

Cela a été confirmé par Murphy via son compte Twitter officiel et l’a fait en partageant une affiche du projet baptisée comme Histoires d’horreur américaines. Vous pouvez le voir ci-dessous.

“C’est le spin-off d’American Horror Story”, a-t-il confirmé. «Nous faisons 16 épisodes indépendants d’une heure qui plongent dans les mythes, les légendes et les traditions de l’horreur… beaucoup de ces épisodes mettront en vedette des stars de l’AHS que vous connaissez et aimez. Et bien plus à venir. »

Si le public doit reconnaître quelque chose à Ryan Murphy, c’est sa capacité à travailler sur plus de deux projets en même temps. La question de savoir si chacun reçoit l’attention et le développement qu’il mérite fera l’objet d’un débat. Pour étayer cette affirmation, nous avons pour preuve ses projets cette année: la série limitée Hollywood, le film The Boys in the Band, le prochain à sortir PROM et aussi la dixième saison d’American Horror Story.

En plus du spin-off, la série a également annoncé sa dixième saison avec une affiche différente de la précédente. C’est un matériel graphique qui montre divers éléments tels que des dents pointues, un stylo pour dessiner sur la peau, une langue avec le logo de la franchise et bien sûr beaucoup de mystère pour le public pour essayer d’élucider ce que sera le nouvel opus. Vous pouvez voir l’affiche ci-dessous.

Selon les dents acérées et la promotion précédente dans laquelle l’eau de mer est aperçue, certains fans croient que eCette saison pourrait concentrer son histoire sur les sirènes ou les créatures liées à la mer.. Cependant, c’est quelque chose que nous ne saurons avec certitude que lorsque nous aurons des informations promotionnelles avec plus d’informations.

American Horror Story numéro dix et son spin-off récemment annoncé n’ont pas encore de date de sortie. On ne sait pas non plus lequel des deux arrivera en premier, bien que l’on ait l’intuition que la nouvelle saison se produira bien avant sa nouvelle version de 16 épisodes, qui a été récemment annoncée et pourrait encore être en développement.

Bien sûr, les deux promettent d’atteindre les écrans via le canal payant FX, donc ils ne font pas partie de l’accord que Ryan Murphy a conclu avec le titan rouge du streaming, le même accord qui lui a permis de devenir l’un des producteurs et réalisateurs. le plus prolifique de 2020.

