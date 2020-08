Grâce à Deadline, nous avons appris que l’actrice Amy Adams (« Nocturnal Animals ») jouera dans l’adaptation d’Universal Pictures de«Cher Evan Hansen», une comédie musicale avec des paroles et de la musique de Ben Pasek et Justin Paul et un livret de Steven Levenson qui a fait ses débuts à Broadway en décembre 2016. L’actrice sera rejointe par Amandla Stenberg (« The Hate U Give ») et Kaitlyn Dever ( » Super nerds ‘).

L’histoire explore des sujets tels que le suicide chez les adolescentes et la maladie mentale, suivre un lycéen souffrant d’anxiété sociale et inventer enfin une histoire pour se lier d’amitié avec la famille d’un camarade de classe qui s’est suicidé. La comédie musicale a remporté plusieurs Tony Awards en 2017, dont celui de la meilleure comédie musicale et du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour les stars Ben Platt et Rachel Bay Jones.

Stenberg jouera Alana, une lycéenne dont la façade joyeuse et la connaissance des médias sociaux cachent une solitude et un isolement profonds, et qui choisit de répondre à la mort de sa camarade de classe en lançant un mouvement. De plus, Stenberg se joindra au lauréat d’un Oscar Benj Pasek et Justin Paul pour composer une nouvelle chanson originale pour le film.

Dever jouera Zoe, la soeur du camarade de classe qui commence à sortir avec le personnage principal après avoir développé une relation avec sa famille, tandis qu’Adams jouera Cynthia Murphy, la mère du camarade de classe. Bien que Universal n’ait pas confirmé cette information, il semble que Ben Platt répète son rôle sur le film.

Le réalisateur de ‘Wonder’, Stephen Chbosky prendra la direction du film à partir d’un scénario de Steven Levenson, avec Marc Platt et Adam Siegel produisant pour Marc Platt Productions et les susmentionnés Benj Pasek et Justin Paul en tant que producteurs exécutifs.