Après la suite Maléfique: maîtresse du mal (2019), de nombreux fans de Angelina Jolie ils se demandaient s’ils ne reverraient pas l’actrice oscarisée à l’écran avant la première de Les éternels à la fin de 2021… mais maintenant ils ont de la chance.

Et c’est que récemment nous avons pu voir le premier trailer de Il était une fois… (Come Away), le film réalisé par Brenda Chapman (Brave) dans lequel Jolie joue Rose Littleton … la mère d’Alice et Peter Pan!

L’actrice oscarisée de 45 ans dirige le casting de l’une des histoires les plus curieuses qui verra le panneau d’affichage cette année. (Image: DeAPlaneta)

Plus

En effet, le personnage joué par l’actrice de 45 ans s’avère être la mère à la fois du protagoniste de Alice au pays des merveilles, le roman de Lewis Carroll, à compter du Peter Pan, de JM Barrie. Car oui, dans l’histoire de Once Upon a Time …, ces deux personnages bien connus sont frères.

Si comme nous vous êtes fan des deux œuvres, cette prémisse suscitera au moins votre intérêt …

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, le film montre comment la vie de la famille est ébranlée par la mort du fils aîné. Cela conduit Alicia et Peter à essayer de remédier à la tragédie pour leurs propres peurs, aidant leurs parents à surmonter leur chagrin.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, les deux enfants commenceront à descendre dans des mondes créés par leur propre imagination, chacun se lancant dans leur aventure individuelle – avec Alice entrant dans le monde. Pays des merveilles et Peter dans le Neverland.

Comme l’explique la bande-annonce, Alicia était toujours pressée de vieillir et Peter a toujours rêvé de plus d’aventures, donc leurs façons de gérer la tragédie familiale sont différentes. Alors qu’elle veut être seule dans son aventure et refuse l’aide des autres, Peter rassemble les Lost Boys avant de se diriger vers Neverland.

Fait intéressant, la bande-annonce commence à montrer le personnage de Jolie, Rose Littleton, disant à Alicia que «tous les enfants ont une fée qui est née uniquement pour eux, et cette fée Clochette est née pour vous». Comme on le sait, Cloche est la compagne et assistante féerique de Peter Pan, ce qui nous fait penser que ce petit personnage sera crucial dans la possible convergence des deux aventures.

Bien que l’on se demande aussi les raisons pour lesquelles Tinkerbell aurait pu quitter l’entreprise d’Alicia pour la changer pour celle de Peter …

Le casting de Once Upon a Time… est dirigé par Keira Chansa comme alicia et Jordan Nash comme Peter, plus Jolie comme sa mère Rose Littleton et David Oyelowo comme son père Jack Littleton.

Sans surprise, le film mettra également en vedette des personnages bien connus des deux livres dont il s’inspire, comme le Chapelier Fou (Clarke Peters) ou la Capitaine Crochet (David Gyasi), entre autres.

Il était une fois … est réalisé par Brenda Chapman, responsable de grands films d’animation tels que Courageux ou Prince d’Egypte, et aussi un scénariste de classiques de Disney comme Le roi Lion, Le bossu de Notre-Dame ou La belle et la Bête.

Avec tous ces ingrédients et une prémisse plus qu’intéressante, Once Upon a Time … semble une date incontournable pour les amateurs de fantaisie et de contes de fées. Sa première en Espagne est prévue le prochain 13 novembre.

D’autres histoires qui pourraient vous intéresser:

Anne Hathaway présente ses excuses aux personnes aux membres différents pour les sorcières

La métaphore du sida derrière La Belle et la Bête de Disney

Jennifer Aniston et Brad Pitt, un ex-partenaire qui donne l’exemple aux ex les plus méchants du monde