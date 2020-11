L’actrice et réalisatrice oscarisée Angelina Jolie (“ Unbroken ”) a signé pour réaliser‘Comportement déraisonnable’, futur drame biographique du photographe de guerre Don McCullin. Le film mettra en vedette la production de Tom Hardy (‘Mad Max: Fury Road’) à travers son label Hardy Son and Baker.

“Je suis honoré d’avoir l’opportunité de mettre la vie de Don McCullin au cinéma”, a déclaré Jolie dans un communiqué. «J’ai été attiré par sa combinaison unique de courage et d’humanité, son engagement absolu à témoigner de la vérité de la guerre, et son empathie et son respect pour ceux qui en subissent les conséquences. Nous espérons faire un film aussi intransigeant que la photographie de Don, sur les gens et les gens. les événements extraordinaires dont j’ai été témoin, et la montée et la chute d’une époque unique dans le journalisme. “

Basé sur l’autobiographie de 2002 du photographe éponyme, le livre suit McCullin depuis ses débuts en tant que garçon pauvre à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à sa vie professionnelle consacrée au Sunday Times. De la fin des années 60 au début des années 80, McCullin a travaillé dans des conflits tels que le Vietnam, le Cambodge et l’Ouganda, subissant de première main les effets dévastateurs de la guerre tant pour les combattants que pour ceux qui y sont pris.

Le film sera écrit par Gregory Burke (“71”), avec McCullin et Mark George en tant que producteurs exécutifs. Tim Bevan et Eric Fellner produiront également pour Working Title Films. En 2016, il a été dit que Hardy lui-même jouerait dans le film, bien que les nouvelles de Deadline ne confirment pas s’il en sera finalement ainsi.