Si hier nous vous disions comment, en dehors d’un barrage de mauvaises critiques, la première de Les sorcières avait été accueilli avec des attaques par la communauté de personnes handicapées, aujourd’hui nous avons appris que la protagoniste du film elle-même, Anne Hathaway, a rejoint les excuses de Warner Bros. pour avoir dépeint les méchants monstrueux avec seulement trois doigts.

L’actrice oscarisée ajoute à Warner Bros. ses excuses pour avoir représenté des sorcières avec seulement trois doigts. (Image: © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés)

Plus

En effet, la New-Yorkaise de 37 ans a publié des excuses pour “la douleur causée” aux personnes ayant des différences de membres à cause de son personnage dans la nouvelle adaptation du roman de Roald Dahl, a libéré le passé 30 octobre.

Et est-ce que la caractéristique de n’avoir que trois doigts que toutes les sorcières du film présentent – un trait distinctif qui ne figurait pas dans le roman original ou dans son adaptation de 1990 – a été comparé au ectrodactylie, une maladie héréditaire qui provoque des malformations numériques.

«Récemment, j’ai appris que de nombreuses personnes ayant des différences de membres, en particulier des enfants, souffrent du portrait de la grande sorcière dans The Witches», a écrit l’actrice oscarisée dans un post Instagram – qui consiste en une vidéo dans laquelle plusieurs personnes avec des différences des membres revendiquent leur statut.

«Permettez-moi de commencer par dire que je fais ce que je peux pour être sensible aux sentiments et aux expériences des autres, non par crainte d’une incorrection politique, mais parce qu’éviter de nuire aux autres me semble le niveau de décence de base auquel nous devrions tous aspirer. ».

«En tant que personne qui croit sincèrement en l’inclusion et qui déteste vraiment la cruauté, je vous dois à tous des excuses pour la douleur causée. Désolé”.

Hathaway insiste sur le fait que lorsque son personnage lui a été présenté, n’a pas fait le lien entre la conception des sorcières fictives les différences des membres dans la vie réelle. Et il assure que, s’il l’avait fait, “cela ne serait jamais arrivé”.

“Je tiens particulièrement à m’excuser auprès des enfants ayant des différences de membres: maintenant que j’ai appris, je promets de faire mieux.”

“Et je dois des excuses spéciales à tous ceux qui vous aiment autant que j’aime mes propres enfants: je suis désolé d’avoir laissé tomber votre famille.”

Réalisé par le lauréat d’un Oscar Robert Zemeckis (Forrest Gump), les sorcières sont allées sévèrement critiqué sur Twitter en début de semaine par des personnalités pertinentes telles que la nageuse paralympique Amy Marren, l’actrice Melissa Johns et la cinéaste Ashley Eakins, ainsi que des organisations telles que Lucky Fin Project, Reach ou Changing Faces.

Et la vérité est que le hashtag #NotAWitch (“Je ne suis pas une sorcière”), créé pour partager des vidéos et des photos de personnes avec des différences de membres, unit tout un mouvement de réponse contre la stigmatisation de cette condition qui favoriserait les sorcières et autres représentations médiatiques.

À tout cela, et selon The Hollywood Reporter, les responsables du film ont fait une déclaration d’excuses qui a précédé celle de Hathaway:

“Les créateurs du film et Warner Bros. Pictures sont profondément attristés d’apprendre que notre représentation des personnages de fiction dans Les sorcières a perturbé les personnes handicapées, et nous regrettons toute offense causée.”

