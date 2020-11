Le remake du film populaire de 1990 dans lequel des sorcières transformaient des enfants en souris pour s’en débarrasser n’a pas eu le résultat attendu par Warner Bros, depuis n’a pas seulement reçu des critiques négatives, Au contraire, la communauté des personnes handicapées a trouvé le film offensant pour eux, car il dépeint l’ectrodactylie comme monstrueux, alors Anne Hathaway s’excuse pour “ Les sorcières ”.

Il y a quelques jours, le compte Twitter officiel des Jeux Paralympiques a fait une publication dans laquelle il exposait ce fait. “La différence des membres n’est pas effrayante. Il faut célébrer les différences et normaliser le handicap », ont-ils expliqué, tant d’utilisateurs étaient favorables, tandis que d’autres affirmaient que le film n’a jamais voulu refléter cela et qu’il ne s’agit que d’une partie de la caractérisation des personnages.

Pour cette raison, Warner Bros a publié une déclaration via Deadline pour s’excuser de son action. “Nous sommes profondément attristés sachant que notre description des personnages de fiction dans «The Witches» pourrait bouleverser les personnes handicapées et nous regrettons toute offense causée. En adaptant l’histoire originale, nous avons travaillé avec des designers et des artistes pour proposer une nouvelle interprétation des griffes du chat décrites dans le livre », a déclaré le studio.

Maintenant, Anne Hathaway, a décidé de se joindre aux excuses et il a envoyé un message à toutes les personnes qui se sont senties offensées par la caractérisation qui a été donnée à la grande sorcière, principalement, aux enfants qui ont été touchés par ce fait, car il a exprimé qu’il regrettait de leur avoir causé de la douleur, car il a toujours été contre la cruauté et pour l’inclusion.

«J’ai récemment appris que de nombreuses personnes ayant des différences de membres, en particulier les enfants, ressentent de la douleur à cause de la représentation de la grande sorcière dans «The Witches». Permettez-moi de commencer par dire que je fais de mon mieux pour être sensible aux sentiments et aux expériences des autres, non par peur des PJ, mais parce que ne pas blesser les autres semble être un niveau de décence basique auquel nous devrions tous aspirer. En tant que personne qui croit vraiment en l’inclusion et déteste vraiment, vraiment la cruauté, je vous dois à tous des excuses pour la douleur causée. Je suis désolé. Je n’ai pas fait le lien entre la différence des membres et la grande sorcière lorsque l’apparence du personnage m’a été présentée; si je l’avais fait, je vous assure que cela ne serait jamais arrivé », a déclaré l’actrice.

C’est ainsi qu’Anne Hathaway s’excuse pour «The Witches» et invite ses fans à soutenir l’organisation, Lucky Fin Project, dont le but est de sensibiliser les gens qui sont affectés par les différences dans leurs membres. “Je tiens à m’excuser en particulier auprès des enfants ayant des différences de membres, maintenant que je sais mieux, je promets que je ferai mieux. “Et je dois des excuses spéciales à tous ceux qui les aiment aussi farouchement que j’aime mes propres enfants: je suis désolé d’avoir déçu votre famille”, a noté Hathaway.