Pendant un peu plus d’un an, il a été révélé que le réalisateur de The Witch (2015) et The Lighthouse (2019) travaillait déjà sur son prochain projet intitulé The Northman et il y avait même une liste d’acteurs et d’actrices possibles pour rejoindre la production. L’un de ces talents correspond à Anya Taylor-Joy, qui est prêt à être dirigé à nouveau par Robert Eggers dans ce nouveau film de vengeance Viking.

Anya Taylor-Joy, qui joue maintenant dans la série Netflix Lady’s Gambit, s’est entretenue exclusivement avec Collider pour donner de petits détails sur The Northman et a généralement annoncé que le film “est quelque chose de jamais vu auparavant”.

«Je suis très fier de faire partie de ce projet. À chaque instant sur le plateau, je me sens fier. Je pense que nous allons présenter au monde quelque chose qu’ils n’ont pas vraiment vu auparavant. Je suis vraiment honoré de pouvoir en faire partie. ”

L’actrice de 24 ans était également enthousiasmée par l’expérience sur le plateau et a même parlé des conditions météorologiques difficiles pour le tournage.

C’est Robert Eggers! Les gens sont venus sur notre plateau et ont dit: “ Oh, d’accord, c’est un vrai film de Robert Eggers. ” Et je leur ai dit: «Oui, vous allez avoir froid, vous ne serez jamais à l’aise, mais ce sera incroyable. C’est comme ça », a-t-il dit.

Nicole Kidman a également parlé à Collider pour avouer qu’elle était terrifiée par la nouvelle histoire de film de Robert Eggers.

J’ai très peur en ce moment. J’ai l’air très calme, mais vous ne devriez pas voir ce qui se passe à l’intérieur », a-t-elle souligné.

The Northman se déroule au 10ème siècle et racontera l’histoire d’un prince viking qui cherche à venger la mort de son père. Le scénario a été co-écrit par Robert Eggers et l’Islandais Sjon Sigurdsson, qui a été un collaborateur récurrent dans la carrière artistique de Björk, qui fait également partie du casting du film.

Outre Anya Taylor-Joy, Björk et Nicole Kidman, le casting est complété par Alexander Skarsgård, Willem Dafoe Oui Ethan Hawke. Bill Skarsgård faisait partie du projet; cependant, il l’a abandonné (via Collider). The Northman n’a pas encore de date de sortie.

Anya Taylor-Joy fait également partie du casting de Last Night in Soho d’Edgar Wright. Film que l’actrice a d’ailleurs décrit comme un «trip acide bien dirigé». Le nouveau film de Wright sort en salles le 23 avril 2021.

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.