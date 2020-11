Oui Anya Taylor-Joy Elle est devenue l’une des jeunes actrices les plus importantes de sa génération en raison du talent démontré dans chacun de ses films. À cela s’ajoute le large éventail de genres explorés dans sa courte carrière, allant de l’horreur à la romance et en passant par la science-fiction, dans un voyage qui lui a également permis d’errer entre le cinéma indépendant et les grands blockbusters. Enfin, un nombre croissant d’alliances avec des cadres supérieurs.

On se souvient de la filmographie d’Anya Taylor-Joy avec un récit de ses meilleurs films et séries.

11. Barry (Dir. Vikram Gandhi, 2016)

Anya Taylor-Joy a eu un rêve 2016 dont Fragmented et Morgan se souviennent souvent, mais qui comprenait également une performance exceptionnelle dans Barry. Le film qui aborde la facette universitaire de Barack Obama en Colombie s’est tourné vers Anya Taylor-Joy pour le rôle de Charlotte Baughman, ancienne partenaire sentimentale de l’ancien président et avec qui il a noué des liens étroits pendant ses années universitaires en raison de l’intérêt des deux jeunes pour des sujets différents. Les politiciens. Loin de se focaliser sur le romantisme, la cinéaste profite de la femme pour explorer une relation interraciale dans une période de grandes tensions ethniques au sein de l’union américaine, ce qui entraînerait des réflexions décisives sur la vie de l’Afro-américain. Sa plus grande vertu est que les préjugés manifestés se limitent à la période de temps vue à l’écran, mais garantissent l’approfondissement d’un mal qui s’étend jusqu’à nos jours.

10. Morgan (Dir. Luke Scott, 2016)

Si 2016 a été la clé de l’essor d’Anya Taylor-Joy, c’est à cause de l’exploration de différents genres, comme ce fut le cas avec la science-fiction avec Morgan. Le film montre l’actrice comme le personnage titulaire, un hybride biotechnologique aux capacités physiques et intellectuelles supérieures à celles de toute personne, avec lequel un thème récurrent de la science-fiction est abordé, comme la vie artificielle hors de contrôle, devenant ainsi héritier direct d’une longue liste de fictions allant de Frankenstein (1818) à Ex Machina (2014). Si le film n’a pas transcendé davantage, c’est parce que sa production a privilégié l’action sur les reflets du genre, une décision qui n’a pas empêché le bon travail de son protagoniste, qui a profité de la particularité du concept pour éviter d’éventuels casiers, en faisant ainsi un tremplin. important de continuer à grimper des postes au sein de votre profession.

9. Secrets cachés (Dir. Sergio G. Sánchez, 2017)

Sergio G. Sánchez, scénariste d’El orfanato (2007), a repris certains éléments de l’histoire pour ses débuts en tant que réalisateur dans Hidden Secrets. Le film nous présente quatre frères qui vivent ensemble dans leur ancienne maison, partageant leur vie et leur solitude, mais aussi un sombre secret qui hante leur existence. Anya Taylor-Joy ne fait pas partie de la famille, mais sa présence inattendue et son désir de se rapprocher des jeunes aliénés finissent par en faire le déclencheur du conflit à l’intérieur de sa résidence énigmatique. Un thriller purement épanouissant qui avait du potentiel pour beaucoup plus, mais qui reste agréable grâce au bon travail de l’actrice et du reste de la jeune distribution de George MacKay, Charlie Heaton et Mia Goth. Inutile de dire qu’il n’a pas fallu longtemps au quatuor pour atteindre une consolidation histrionique.

8. Les nouveaux mutants (Dir. Josh Boone, 2020)

Nous ne saurons jamais quel aurait été le sort des New Mutants sous le commandement de Fox, mais il est clair que la franchise avait de grands projets pour le groupe, mettant en évidence le cas d’Illyana Rasputin joué par Anya Taylor-Joy. Dans un film qui explore à peine le passé de ses personnages tourmentés, la guerrière dite Magik est celle qui semblait avoir les meilleures chances de développement avec ses traumatismes d’enfance et sa nature hostile. Ces propriétés sont favorisées par le travail avisé de l’actrice, qui laisse derrière elle l’innocence qui a caractérisé nombre de ses œuvres les plus emblématiques pour donner vie à une fille qui erre dangereusement entre la ligne qui sépare le bien du mal. Cette construction, ainsi que le caractère unique de son acolyte de Lockheed, pourrait en faire une pierre angulaire de la franchise, mais son avenir semble incertain compte tenu des retards continus qui ont affecté le projet et le transfert de la propriété X à Disney / Marvel.

7. Le miniaturiste (Dir. Guillem Morales, 2017)

La carrière montante d’Anya Taylor-Joy ne se limite pas au grand écran. Et c’est que, bien que loin des grands phénomènes télévisuels contemporains, l’adaptation du roman à succès de Jessie Burton n’a eu aucun problème pour se positionner parmi les titres les plus populaires de l’histoire de la BBC grâce à ses grandes valeurs de production et son bon travail. du casting dirigé par la jeune actrice. La mini-série de trois épisodes emmène son public aux Pays-Bas du XVIIe siècle pour nous présenter une jeune femme dont les noces avec un marchand énigmatique la mènent dans une maison pleine de secrets, mais pas aussi grande que le bâtiment miniature qui orne sa chambre. Son intrigue ne se limite pas aux mœurs européennes de l’époque, mais plonge dans l’exploration des marginaux qui ont dû s’unir dans la recherche de solutions désespérées pour garantir leur survie dans une société hostile, devenant ainsi un reflet sanglant du monde contemporain.

6. Glass (Dir. M. Night Shyamalan, 2019)

La pertinence de Casey Cooke dans Sliver (2016) a incité M. Night Shyamalan à sauver le personnage de Glass, ce qui a marqué la rencontre anticipée de Kevin Wendell (James McAvoy) avec David Dunn (Bruce Willis) et Elijah Price (Samuel L.Jackson). de Incassable (2000). Contrairement à ce qui s’est passé dans le film précédent, la nature de l’histoire a considérablement réduit la présence d’Anya Taylor-Joy, puisque son incarnation a cessé d’être l’axe central des actions pour devenir un support moral pour l’homme diagnostiqué avec un trouble. identité dissociative. Malgré tout, l’actrice fait un travail docile en respectant l’essence et surtout l’évolution de la femelle, qui, loin d’exprimer un quelconque ressentiment, montre une énorme inquiétude pour qui était son ravisseur tourmenté.

5. Pur-sang (Dir. Cory Finlen, 2017)

Ce n’est pas le film le plus populaire d’Anya Taylor-Joy, mais c’est l’un des plus choquants. L’histoire de deux amis qui se retrouvent après quelques années d’éloignement et qui, blasés par la vie monotone des banlieues, élaborent un plan violent pour mettre fin à leurs problèmes respectifs. A kind of Strangers on a Train (1951) agrémenté de l’ironie de Young Killers: Lethal Attraction (1989), de l’essence d’American Psycho (2000) et de la brutalité de Funny Games (1997), aboutissant à un mélange aussi troublant aussi efficace que ça marche en bonne partie grâce au talent de sa troisième star composée d’Anya Taylor-Joy, Olivia Cooke et Anton Yelchin. Il a brillé dans l’industrie indépendante et sa renommée croissante parmi un public sélectionné semble se diriger vers le culte.

4. Emma (Dir. Autumn de Wilde, 2020)

Le roman de Jane Austen a été porté au cinéma et à la télévision à plusieurs reprises, celui avec Anya Taylor-Joy étant l’un des plus acclamés. L’actrice incarne magistralement une jeune femme gâtée dont l’obsession la plus récente est d’agir comme entremetteuse entre ses différents amis, ce qui conduit à toutes sortes de malentendus amoureux. Son travail avisé est favorisé par le bon travail du reste de la distribution, la conception et la production exceptionnelles des costumes, ainsi que par un scénario qui, sans être complètement fidèle à la source, sauve ses éléments les plus remarquables. Ce dernier est essentiel pour approfondir les questions les plus importantes de la presse écrite telles que l’opposition à la distinction des classes sociales, la redéfinition de la masculinité et de l’autonomisation des femmes et devenir ainsi l’une des meilleures adaptations du célèbre auteur britannique.

3. Fragmenté (Dir. M. Night Shyamalan, 2016)

Fragmenté est généralement connu pour le grand travail d’acteur de James McAvoy, mais la vérité est que la performance d’Anya Taylor-Joy a également été décisive pour le succès de l’histoire. En effet, la jeune actrice joue non seulement la victime d’un Kevin Wendell affligé par plus de vingt personnalités, mais de toute la société à laquelle elle ne s’identifie pas tout à fait, ce qui est essentiel pour établir une série de liens affectifs avec elle. ravisseur et cela sera essentiel pour assurer leur survie. Tout cela est un grand support pour la construction adéquate du personnage central et pour le reflet d’une société qui n’hésite pas à séparer tous ceux qui ne sont pas entièrement d’accord avec ses principes les plus banals. C’est ainsi que Casey Cooke a évité d’être un simple support narratif pour devenir l’un des meilleurs représentants de la dernière fille contemporaine et avec lui, l’un des personnages les plus significatifs de toute la filmographie de M. Night Shyamalan.

2. Lady’s Gambit (Scott Frank et Allan Scott, 2020)

S’il y a quelque chose qui a caractérisé la carrière d’Anya Taylor-Joy, c’est son intérêt nul pour les conventions, étant l’un des meilleurs exemples du Lady’s Gambit. Et c’est que dans une industrie dominée par des paris de plus en plus sûrs, peu d’actrices auraient opté pour le parcours d’une jeune joueuse d’échecs qui se frayait un chemin dans les années 60. Mais elle l’a fait, ce qui a abouti à un drame hypnotique qui profite du jeu de stratégie pour explorer les enjeux clairement féministes, mais aussi les crises sociales, familiales et personnelles dans la recherche d’identité et de grandeur. Son talent a également fait de lui l’un des personnages les plus fascinants de la télévision contemporaine, dont le mélange de passions et de dépendances le rend tout simplement magnétique. Il n’a pas fallu longtemps pour devenir l’un des grands succès de Netflix et la consolidation de l’actrice auprès du public.

1. La sorcière (Dir. Robert Eggers, 2015)

Anya Taylor-Joy a fait ses débuts dans Vampire Academy (2014) en tant que personnage sans crédit et quelques années plus tard, elle a sauté au sommet avec The Witch. Le film de Robert Eggers a été considéré comme l’un des meilleurs de l’horreur contemporaine. Son histoire troublante et sa puissante symbologie abordent la chute d’une famille de la Nouvelle-Angleterre qui échappe à la protection de Dieu lorsqu’elle est chassée de son village. Son succès n’aurait pas été possible sans Anya Taylor-Joy, comme la jeune femme innocente qui finit par succomber aux tentations du mal incarné en Black Philip après avoir été rejetée par la sienne. Son travail merveilleux la positionne parmi les meilleurs représentants de la sorcière cinématographique et de ses puissantes métaphores dans le monde contemporain, mais aussi parmi les grandes promesses histrioniques, un label dont elle a pleinement profité pour s’imposer parmi les actrices les plus marquantes de sa génération.

Luis Miguel Cruz Un jour, je rejoindrai les X-Men, la Rebel Alliance ou la Night’s Watch. Fier membre de Cine PREMIERE depuis 2008.