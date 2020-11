Le début de Univers cinématographique Marvel a commencé il y a plus d’une décennie et a commencé avec un personnage qui n’avait jamais été adapté au grand écran, Hombre de Hierro et qu’il jouissait d’une popularité moyenne, mais que ce film a grandi rapidement, mais ce premier film MCU contient de nombreux détails qui sont passés inaperçus même par les fans de Marvel et l’un de ces détails était que Fin Fang Foom est apparu dans ‘Iron Mec ‘c’est vrai, le dragon extraterrestre est sorti dans le film.

«Hombre de Hierro» est sorti en 2008 et a été le premier film de Marvel Studios en tant que société de production en forme et a joué Robert Downey Jr et Gwyneth Paltrow sous la direction de Jon Favreau, qui est devenu une partie importante de la franchise en restant tout au long de la saga Infinity qui s’est terminée par «Spider-Man: loin de chez soi».

Ce film contient de nombreuses références non seulement aux personnages de la bande dessinée Iron Man, mais à l’ensemble de Marvel Comics, mais peut-être que peu ont remarqué que nous avions un aperçu de Fin Fang Foom dans ‘Iron Man’, qui est un dragon extraterrestre qui est l’ennemi de Tony Stark dans les bandes dessinées et bien qu’il n’apparaisse pas physiquement, il est apparu sur une affiche qui peut être vue sur un bâtiment.

Fait intéressant, cette affiche était conçu par Adi Granov, qui est dessinateur et illustrateur des bandes dessinées d’Iron Man et qui a conçu les arts conceptuels pour les différentes armures apparues dans le film, dont celle d’Obadiah Stane, on pourrait donc dire que cet antagoniste existe dans cet univers.