L’arrivée de Disney Plus au Mexique est un fait et le tarifs sur la plateforme sont déjà sur la table, mais ils existent aussi quelques doutes un supplément qui deviendra plus clair au fil des jours, que ce soit les films et les séries qui figurent dans son catalogue ainsi que les appareils sur lesquels le service de streaming peut être vu en plus de l’application native sur les téléphones portables.

Une fois le paiement mensuel ou annuel Disney Plus payé, ils pourront accéder au service selon les modalités suivantes:

Navigateur Web (mis à jour)

les fenêtres

Chrome Edge Firefox Internet Explorer

macOS

Chrome OS (Chromebooks)

Les appareils mobiles

Android

Tout téléphone ou tablette avec le système d’exploitation Android Lollipop 5.0 – c’est-à-dire 2014- ou version ultérieure.

Manzana

iPad, iPhone, iPod Touch avec iOS 11.0 – c’est-à-dire 2017- ou version ultérieure

Tablette Amazon Fire

Tablettes avec Fire 5.0 ou version ultérieure

Sur quels téléviseurs l’application Disney Plus peut-elle être vue?

Android TV

Doit avoir Android 5.0 ou une version ultérieure des décodeurs Sharp AQUOSSony Bravia qui utilisent Android TV tels que NVIDIA SHIELD TV et Mi Box.

LG

Téléviseurs LG de 2016 ou version ultérieure avec WEBOS 3.0 et plus

Téléviseur Samsung

Téléviseurs 2016 et ultérieurs prenant en charge la vidéo HD et utilisant le système d’exploitation Tizen. Malheureusement, Disney + n’est pas compatible avec les téléviseurs Samsung qui utilisent le SO Orsay ou qui ont le navigateur Web intégré.

Sur quelles consoles et appareils de streaming puis-je regarder Disney Plus?

Jeu aérien

Apple TV (avec tvOS 11.0 ou version ultérieure) Téléviseurs compatibles Apple TV de 3e et 4e générations AirPlay2

Amazon Fire TV

Playstation 4

PlayStation 4 ProPlayStation 4 SlimPlayStation 4

Xbox

Xbox One, Xbox One et SXbox One X

Roku

Appareils compatibles

Roku LT (2700X) Roku 1Roku 2Roku 3Roku 4Roku ExpressRoku Express + 4K Roku Premiere4K Roku Premiere + 4K Roku Ultra4K Roku Ultra LTRoku Streaming Stick4K Roku Streaming Stick + Roku TV4K Roku Smart Speaker

Appareils non compatibles

2400X3000X3050X3100X2450X2500X3400X3420X Disney Plus



