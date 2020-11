Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zo Chao, Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Dave Franco, Jamie Demetriou et John Early joueront dans ‘L’afterparty’, une série télévisée créée par Chris Miller pour Apple TV +.

Une comédie mystère de meurtre qui se déroule lors d’une réunion d’anciens camarades de classe du lycée. Chacun des huit épisodes racontera une version de la même nuit du point de vue d’un personnage différent, chacun avec son propre format visuel et son genre de film en fonction de la personnalité de son narrateur.

Richardson, Chao, Schwartz, Barinholtz, Glazer, Franco et Demetriou joueront sept de ces anciens camarades de classe matures qui se retrouveront plusieurs années plus tard, tandis que Haddish jouera le détective Danner, le détective excentrique chargé de résoudre le problème. cas, et Early à son assistant, le passionné Détective Culp.

Chris Miller sera le créateur, le showrunner et le réalisateur d’au moins son premier épisode, en plus de servir de producteur exécutif avec son partenaire, Phil Lord. Pour le moment, on ne sait pas qui seront les réalisateurs des sept autres épisodes restants.

Rappelez-vous que les crédits télévisés de Miller et Lord incluent des productions telles que “ Comment j’ai rencontré votre mère ”, “ Le dernier homme sur Terre ” ou les inditas de notre pays “ Clone High ”, “ Making History ”, “ Son of Zorn »et« Bénissez les Harts ».

La série, dont le tournage a commencé cette semaine, est produite par Sony Pictures Television et sa filiale TriStar Television pour Apple TV +. Sa première, en 2021.

L’afterparty … pic.twitter.com/M5XQqwZLtt Christopher Miller (@chrizmillr) 11 novembre 2020