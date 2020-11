Voici l’histoire de Laika, le chien astronaute. En 1957, la guerre froide était à son apogée et, avec elle, la course à l’espace entre la Russie et les États-Unis progressait de plus en plus. Dans une tentative de surpasser les Américains, Nikita Khrouchtchev, qui a pris le contrôle de l’Union soviétique deux ans après la mort de Joseph Staline, est devenu obsédé par l’accomplissement d’un exploit pas comme les autres.

Pour cette raison, il a approché l’ingénieur Sergey Korolev, en charge du programme spatial, et lui a demandé de commencer à travailler sur quelque chose de spectaculaire pour célébrer le 40e anniversaire de la révolution communiste. Donc, le scientifique a tenté quelque chose d’impensable pour l’époque: envoyer un être vivant à fourrure dans l’espace. Avec cela, le meilleur ami de l’homme est devenu le premier membre d’équipage d’un satellite..

Laika, prête dans sa capsule (1957)

Celui indiqué pour le lancement a été retrouvé errant dans les rues de Moscou et a reçu le nom de Laika («aboyeur» en russe). Il a été sélectionné car il remplissait les conditions fixées par les chercheurs. Premièrement, elle était une femme et était donc considérée comme beaucoup plus disciplinée; deuxièmement, il ne pesait pas plus de 7 kg, il pouvait donc passer sans problème dans la capsule; troisièmement, il avait les cheveux raides, ce qui a facilité la mise en place de capteurs pour la surveillance. De plus, il n’avait pas de pedigree, un problème que les spécialistes voulaient éviter à tout prix.

Selon les rapports du National Geographic, Vladimir Yazdovsky, directeur du programme de formation, voulait offrir un divertissement à sa nouvelle amie avant de commencer son voyage risqué. C’est pourquoi il l’a emmenée chez elle pour jouer avec ses enfants. Voici ce qu’il a dit:

“Je voulais faire quelque chose de gentil pour elle, car il lui restait très peu de temps à vivre.”

Le 3 novembre, Laika a été placée dans la capsule satellite Spoutnik 2 et lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour (situé sur le territoire qui est aujourd’hui le Kazakhstan). L’objectif principal de la mission était de rapporter la réaction d’un organisme vivant en dehors de la terre.

Tout se passait bien et, lors des premières orbites – qui ont duré environ 1 heure 40 minutes – la réponse de l’avion était tout à fait normale. Cependant, au fil du temps, la température interne de la capsule, qui était équipée d’une fusée, a commencé à augmenter en raison d’une défaillance du contrôle thermique. Malheureusement, le courageux voyageur spatial canin est décédé quelques heures après le lancement d’un arrêt cardiaque causé par l’hyperthermie..

Spoutnik 2

Les enquêteurs savaient qu’il allait mourir, mais le gouvernement du pays ne voulait pas tant se montrer pour ne pas déranger la population, qui voyait déjà Laika comme une héroïne. La version officielle qui a été publiée dans les médias (via BBC) a souligné le fait que la pionnière poilue était morte sans douleur alors qu’elle était en orbite depuis une semaine, puisque Spoutnik avait l’équipement nécessaire pour l’aider à mourir lorsque les niveaux ont commencé à baisser. d’oxygène. Cependant, plusieurs années plus tard, la vérité serait connue.

La décision prise avec Laika, la chienne astronaute de cette histoire, a été froidement accueillie par les membres de la communauté scientifique soviétique, qui ont vu sa mort comme un sacrifice nécessaire pour remettre à flot la course à l’espace, qui a durement combattu. Cependant, les civils et la presse ne l’ont pas vu de la même manière. Même 30 ans après le lancement, Oleg Gazenko, l’un des scientifiques du programme spatial, a réfléchi à la question, commentant ce qui suit:

«Plus le temps passe, plus je regrette ce qui s’est passé. Nous n’aurions pas dû le faire … ce que nous avons appris de cette mission n’était pas suffisant pour justifier la mort du chien “.

Avant de l’appeler Laika, ils ont pensé à des noms comme Limoncito ou Ricitos

La théorie était prouvée: un être vivant pouvait en effet survivre dans l’espace. En fait, plus tard, huit autres chiens seront envoyés, dont seulement six sont revenus. Une chose est sûre, c’est que leur retour n’aurait pas été possible sans ce charmant explorateur à quatre pattes qui, avant eux, a atteint les étoiles pour la première fois..

