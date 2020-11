Boyega s’est caractérisé ces derniers temps en étant honnête et clair sur ce qui se vit aujourd’hui à Hollywood. Maintenant, selon une nouvelle déclaration, il a été révélé comment John Boyega a conseillé Disney pour éviter la discrimination dans les projets futurs.

Depuis son passage dans Star Wars à la fin de Finn, John Boyega a expliqué plus en détail son expérience avec la franchiseMais sur toutes les questions, il en a révélé plus sur les problèmes raciaux dont il a souffert au sein de la franchise. Cela a vu l’acteur gagner rapidement une réputation auprès de ses fans pour son honnêteté et sa franchise.

Comme chacun sait, les nouveaux films “ Star Wars ” n’étaient pas des agendas pour tous ces types de controverses raciales, comme ce fut le cas avec l’actrice Kelly Marie Tran qui souffre de beaucoup de pression en ligne, ce qui l’a amenée à quitter Instagram. Et pour cette raison, son caractère, Rose, a été éliminé d’une grande partie du dernier film de la saga.

C’est pourquoi lors d’une interview avec le podcast Variety et The Big Ticket, John Boyega a révélé avoir conseillé Disney sur la meilleure façon de gérer la diversité de casting des personnages principaux dans les futurs projets prévus par le studio.

«Quand l’un de vos acteurs, en particulier un acteur si important dans l’histoire, fait de la publicité dans le cadre de votre franchise, puis subit une énorme réaction raciale et se fait abuser en ligne et cela commence à jeter une ombre sur ce qu’il est censé être. C’est un cadeau incroyable, il est important que les studios prêtent définitivement leur voix, apportent leur soutien à cela et aient un sentiment de solidarité non seulement aux yeux du public, mais aussi sur le terrain sur le plateau. Ce sont des conversations honnêtes que j’ai eues avec les pouvoirs qui visent à être plus conscient de cela, donc ce n’est pas vraiment à propos de moi car il n’y a pas d’éléphant dans la pièce en ce moment. La prochaine fois que vous mettrez quelqu’un dans cette position, vous lui ferez suivre ce processus. Ils ont besoin de ce soutien », a déclaré Boyega.

Pour l’instant, on sait que Boyega n’a pas l’intention de revenir bientôt à Star Wars, mais cela ne signifie pas que sa carrière se terminera, mais que Il est prêt à affronter le prochain chapitre de sa carrière d’acteur prometteuse et réussie.