Le caractère de Homme chauve-souris Il a été l’un des plus développés du cinéma, car il a été joué par six acteurs et une nouvelle version du chevalier noir est en cours de tournage, mais le film ‘Batman et Robin’ C’était l’un de ceux qui ont presque détruit non seulement le personnage, mais aussi les acteurs impliqués plus de 20 ans après la première, on sait enfin que George Clooney n’aimait pas “ Batman et Robin ” et se sent responsable de ce film décevant.

En dépit d’être très différents, les deux ‘Batman Forever’ et ‘Batman et Robin’ du réalisateur Joël Schumacher sont considérés comme une continuation des films de Tim Burton, qui avait un ton beaucoup plus sombre et déprimant, mais Schumacher leur a donné un ton plus familier et coloré, quelque chose que Warner et DC recherchaient pour atteindre un public plus enfantin, mais c’était quelque chose qui est devenu quelque chose de plus désastreux.

Lors d’une interview pour le magazine GQ, il a été révélé que George Clooney n’aimait pas “ Batman et Robin ” et accepte son blâme pour l’échec du film:

“La seule façon de parler honnêtement des choses est de vous inclure vous-même et vos défauts dans ces choses, par exemple, quand je dis que ‘Batman et Robin’ est un film terrible, je dis toujours: ‘J’étais terrible dedans’, parce que j’étais numéro un, mais aussi parce qu’alors cela vous permet de dire: ‘Cela dit, je l’ai admis, je peux aussi dire qu’aucun de ces autres éléments n’a fonctionné non plus.’ Vous savez? “

Mais non seulement George Clooney a accepté de faire partie de l’échec, le réalisateur Joël Schumacher Il s’est excusé auprès des fans pour avoir fait ce film, mais le mal a été fait, car cette production a mis fin à sa course et a presque mis fin à celle de Chris O’Donnell, Uma Thurman et Alicia Silverstone.