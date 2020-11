La fin de la saga Star Wars au cinéma est arrivée avec «La montée de Skywalker», ce qui pour de nombreux fans n’était pas la meilleure clôture pour une franchise aussi importante, car ils ont dû recourir à ramener des personnages du passé comme Palpatine, en plus de laisser de nombreux doutes sur certains personnages comme Poe Dameron, mais lors d’une récente interview, Daisy Ridley parlé de lui L’avenir de Rey dans Star Wars et partagez comment vous pensez que la vie du personnage sera dans le futur.

La fin de “ The Rise of Skywalker ” nous a montré comment Rey met fin à l’empire, en plus de clôturer son histoire en prenant le nom de famille Skywalker comme une forme de respect pour ses professeurs, mais au-delà de cela, on ne sait pas quoi C’est arrivé plus tard, jusqu’à présent, l’avenir du personnage de la franchise Star Wars n’a pas été exploré en série ou en bande dessinée.

Lors d’un entretien avec Daisy Ridley pour IGN, elle a parlé de la L’avenir de Rey dans Star Wars et imaginez comment était sa vie après la fermeture de la franchise, en imaginant qu’il est peut-être heureux

“J’ai l’impression que c’était la fin parfaite pour Rey. La grande bataille a eu lieu dans les épisodes VII, VIII et IX. Je pense en fait qu’il court probablement à travers les bois quelque part en s’amusant. Je suis totalement satisfait de la fin de cette histoire. . Je ne sais tout simplement pas ce qu’elle pourrait faire d’autre que je n’avais pas à faire. De plus, il y a tellement de personnages incroyables dans Star Wars, ce qui est assez incroyable. Je regardais le nouvel épisode de «The Mandalorian» et c’est comme les endroits où elle peut aller. Aller plus loin, même là où il se trouve maintenant, est tellement excitant. “

Jusqu’à présent, Disney n’a pas l’intention d’explorer davantage le personnage de Rey en raison de la faible réception des deux derniers versements de la franchise, au lieu de cela, il développe des séries pour la plate-forme de Disney +, donc l’histoire de Rey est quelque peu incertaine.