Cela ne surprendra peut-être pas ceux qui suivent les événements du manga de L’attaque des Titans (Shingeki no Kyojin), mais son créateur Hajime isayama Il nous a rappelé que son travail n’est qu’à 1% ou 2% de l’achèvement. “Il y a beaucoup de réunions de style shogi (échecs japonais) en ce moment”, a déclaré le mangaka, à propos de la façon dont il travaille pour construire la fin parfaite pour la saga.

Hajime Isayama a fait ces remarques dans le cadre du dévoilement de trois statues grandeur nature d’Eren Jaeger, Armin Arlert et Mikasa Ackerman, qui seront situées devant le barrage dans sa ville natale de Ōyama, dans la préfecture de Ōita. L’auteur était présent pour remercier les contributeurs à ce projet, qui a été financé via le crowdfunding.

De plus, il a été annoncé cette semaine que la série aura une nouvelle sérialisation dans le magazine couleur Bessatsu Shōnen. Cependant, la date de sortie de cette version n’a pas été divulguée.

L’histoire nous transporte dans un monde dystopique où, il y a de nombreuses années, l’humanité était au bord de l’extinction après l’apparition de créatures géantes connues sous le nom de “Titans”, qui ont dévasté les villes et dévoré toutes les personnes qui se trouvaient dans son pas. Les humains ont réussi à survivre dans une ville fortifiée avec de hauts murs, qui est devenue le dernier bastion de la civilisation, mais cette paix est interrompue par une chaîne d’événements tragiques qui révèlent ce que sont vraiment les Titans et quelle est leur origine.

Le manga a commencé la sérialisation sur les pages du magazine Bessatsu Shōnen de l’éditeur Kodansha en septembre 2009 et compte 129 chapitres à ce jour. Panini Manga publie le travail au Mexique, tandis que les utilisateurs Premium Crunchyroll peuvent lire les nouveaux chapitres du manga en ligne simultanément avec le Japon.

La franchise a de multiples retombées dans le monde du manga et a servi d’inspiration pour des romans légers, des films d’action japonais en direct – ainsi qu’une adaptation hollywoodienne de longue date – et une adaptation animée réussie de Wit Studio, dont la première saison a été créée en avril 2013. Les 59 épisodes de la série sont disponibles sur Crunchyroll et feront partie du catalogue de lancement de Funimation au Mexique et au Brésil, en langue originale et avec doublage latin.

La dernière saison d’Attack on Titan sera présentée en première le 7 décembre, maintenant sous la production des studios MAPPA (Jujutsu Kaisen). La diffusion simultanée peut être vue en Amérique latine via Crunchyroll et Funimation.

