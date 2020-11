Comme l’a rapporté la famille elle-même à la BBC, acteur de cinéma légendaire, Sean Connery, est décédé dans son Écosse natale à l’âge de 90 ans. The Scotsman a joué le premier James Bond sur grand écran, une performance qui l’a catapulté à la gloire et lui a valu de devenir l’agent 007 pour sept films. Dans son dossier, il y a de nombreux prix importants, y compris le Oscar du meilleur acteur pour ‘Les intouchables’, par Eliot Ness.

Sa vie a changé après avoir participé à un Concours Mister Universe à Londres en 1953, où il a attiré l’attention et a été invité à jouer dans le théâtre, depuis lors, le bug d’acteur a frappé à sa porte et Il ne s’est arrêté que lorsqu’il a atteint le sommet d’Hollywood. Son premier grand rôle est venu en 62, quand il a joué l’espion le plus célèbre de tous les temps, James Bond.

Était le premier acteur à jouer 007, un rôle qu’il a joué pour 7 films et que, à ce jour, la saga Bond se poursuit avec d’autres acteurs. Connery restera dans la mémoire en tant que premier Bond de l’histoire et grâce à ce film, sa carrière a atteint le sommet, car tout au long de sa carrière d’acteur, il a réalisé un Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes.

Outre James Bond, Connery a participé à des films de renom tels que “Au nom de la rose”, “Les intouchables”, “L’homme qui pourrait régner”, “Robin et Marian” ou “Indiana Jones et la dernière croisade”, entre autres.

Les réseaux ont été inondés de mots d’affection et de gratitude envers l’acteur, sans aucun doute l’un des plus connus de ces derniers temps. Producteurs de la franchise ‘Bond’, qui continue de créer de nombreux succès pour l’agent secret aujourd’hui, a également eu quelques mots de mémoire pour l’acteur et ils ont indiqué qu’il était “largement responsable du succès” que la saga continue d’avoir aujourd’hui:

Les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli: «Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de Sir Sean Connery. Il était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l'entrée indélébile dans l'histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables