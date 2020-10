Le monde du cinéma est en deuil car un grand monde nous a quittés. C’est le samedi 31 octobre que la triste nouvelle a été donnée que l’acteur Sean Connery a perdu la vie à 90 ans. Bien que cette nouvelle soit dure, beaucoup de ses collègues du milieu Ils ont utilisé les réseaux sociaux pour envoyer un message de condoléances à l’acteur, et c’était ainsi … comment Hollywood a dit au revoir à Sean Connery.

Grâce à une déclaration du portail Variety, L’actuel James Bond Daniel Craig a partagé sa tristesse face à la perte de Connery.

«Avec une telle tristesse, j’ai appris la mort d’un des vrais grands du cinéma. On se souviendra de Sir Sean Connery comme de Bond et bien plus encore. Il a défini une époque et un style. L’esprit et le charme qu’il dépeignait à l’écran pouvaient être mesurés en mégawatts; a contribué à créer un blockbuster moderne. Il continuera d’influencer les acteurs et les cinéastes pour les années à venir. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Où que je sois, j’espère qu’il y a un terrain de golf », a déclaré Craig.

De leur côté, de nombreux acteurs, actrices, écrivains et producteurs ont présenté leurs condoléances à l’occasion du décès de l’acteur. C’est ainsi que Hollywood a dit au revoir à Sean Connery sur les réseaux sociaux:

Sir Sean Connery est décédé à l’âge de 90 ans. Il a été le premier acteur à jouer James Bond sur grand écran dans Dr. No en 1962, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice et Diamonds Are Forever ont suivi. pic.twitter.com/VaFPHCM5Ou – James Bond (@ 007) 31 octobre 2020

J’ai grandi en idolâtrant #SeanConnery. Une légende à l’écran et hors tension. Repose en paix. pic.twitter.com/OU9QEy5fTB – Hugh Jackman (@RealHughJackman) 31 octobre 2020

Il était le James Bond de mon père, alors papa a soutenu la carrière de M. Connery toute sa vie, m’emmenant toujours voir n’importe quel film de son acteur préféré. J’ai de doux souvenirs de regarder papa regarder son idole de cinéma. Donc, le décès de Sean Connery me donne aussi l’impression de perdre à nouveau papa. RIP, Dr Jones. pic.twitter.com/8ElVyac1kV – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 31 octobre 2020

Sean Connery dans son premier rôle principal, en tant que boxeur lavé. C’était un bon acteur et par la plupart des comptes un bon gars. pic.twitter.com/q1kmxUrFGC – Stephen King (@StephenKing) 31 octobre 2020

Chaque jour sur le plateau avec #SeanConnery était une leçon sur la façon d’agir à l’écran. Mais tout ce charisme et ce pouvoir – qui étaient absolument uniques à Sean. RIP ce grand homme, ce grand acteur. https://t.co/W8MQrFYlJ0 – Sam Neill (@TwoPaddocks) 31 octobre 2020

Peu étaient plus froids, peu plus doux, peu plus faciles. Il nous a montré à tous comment cela pouvait être fait et il nous a enthousiasmés et divertis tout le temps. RIP Sir Sean Connery. https://t.co/hyyw52ZMa2 – Paul Feig (@paulfeig) 31 octobre 2020

RIP Sean Connery … le seul Bond. D’Écosse avec amour et cœur brisé 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💔 https://t.co/jfMVXp0o8u – Cary Elwes (@Cary_Elwes) 31 octobre 2020

RIP le glorieux Sean Connery pic.twitter.com/pzQ20gtFz9 – Elizabeth Hurley (@ElizabethHurley) 31 octobre 2020