Après une longue bataille juridique de Johnny Depp contre son ex-femme Journal Amber Heard et The Sun pour diffamation, la résolution a finalement été rendue, ce qui n’a pas favorisé l’interprète de Jack Sparrow bien qu’il ait démontré que son partenaire d’alors l’avait également agressé physiquement à plus d’une occasion, mais les conséquences de cette décision pourraient aller encore plus loin car apparemment Johnny Depp pourrait être coupé de «Fantastic Beast 3».

Les problèmes juridiques de Johnny Depp ont été assez importants, car Disney ne veut pas qu’il reprenne son rôle de Jack Sparrow pour un autre film de ‘Pirates des Caraïbes’ malgré le fait que son absence pourrait être la fin de la franchise, en plus du fait qu’on ne savait pas quelles répercussions il aurait sur son rôle de magicien Grindelwald dans la troisième tranche de «Bête fantastique», mais apparemment ce ne sera pas très flatteur.

Enfin ce jour-là, il a été annoncé que l’acteur avait perdu le procès en diffamation, ce qui semble être un coup dur pour sa carrière, puisque des sources proches de la production ont révélé que Johnny Depp pourrait être coupé de ‘Fantastic Beast 3’, Eh bien, apparemment, les scènes de l’acteur seront coupées dans ce troisième volet après la résolution de l’affaire, car apparemment ils ne veulent pas donner une caméra plus grande à un acteur accusé d’agression contre sa femme d’alors.

Dans le cas de Ambre entendu Il semble que le procès n’ait pas affecté sa carrière, car, malgré le fait que de nombreux fans aient demandé à la retirer de la deuxième tranche de «Aquaman», Warner et DC ont ignoré la demande et tournent actuellement des scènes supplémentaires pour ‘Ligue de justice de Zack Snyder’ dans le rôle de Mera.