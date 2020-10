L’acteur préféré des hommes et des femmes pourrait voir sa fin comme l’homme d’acier, alors que Warner Bros envisage d’embaucher un autre Superman, ce qui pourrait impliquer le Henry Cavill terminant dans le DCEU, ou non? De nouvelles informations révèlent l’avenir que la franchise pourrait prendre dans le futur.

L’acteur de 37 ans, récemment considéré comme le célèbre détective privé Sherlock Holmes dans le film Netflix sur sa jeune sœur “ Enola Holmes ”, a commencé sa carrière chez DECU en 2013 dans “ Man of Steel ”, depuis lors, il a eu des hauts. et des bas, principalement en fonction de la gravité du film, mais pour beaucoup, c’est un excellent choix en tant que Superman.

Mais ses jours sont comptés, Warner Bros envisage d’embaucher un autre Superman ou du moins c’est ce que révèle We Got This Covered, vous devez donc faire attention aux informations et ne pas les croire à leur valeur nominale. Cependant, la recherche d’un nouvel acteur pour jouer le super-héros ne signifie pas forcément la fin de Cavill. Rappelons-nous simplement que dans le futur film de ‘The Flash’, nous aurons deux Batman, celui de Ben Affleck et celle de Michael Keatonainsi que la version du diecteur Matt Reeves avec Robert Pattinson.

Il n’y a peut-être pas grand chose à craindre, il y a beaucoup de possibilités, comme ça aussi faites partie du film avec Ezra Miller où le multivers aura une part importante de l’histoire ou cela peut même être pour l’Arrowverse ou une autre version solo du personnage, bref, ce n’est probablement pas alarmant et que cela rendra les fans heureux, mais pour cela il faudra attendre.

Pour le moment, nous n’avons pas encore vu le résultat de “ Zack Snyder’s Justice League ” qui verra le jour à un moment donné en 2021 via HBO Max, mais il semble que divers acteurs devront revenir sur le plateau d’enregistrement pour de nouvelles prises, y compris Cavill.