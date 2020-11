The Independent Filmmaker Project a annoncé (via un flux en direct via Variety) le jeudi matin 12 novembre 2020, la liste des nominés qui concourront pour un prix dans le Prix ​​du film indépendant Gotham 2020. Parmi les longs métrages indépendants retenus pour cette cérémonie de remise de prix, on trouve Sin signes particuliers de la cinéaste mexicaine Fernanda Valadez.

Sans signes particuliers, il fait partie de la liste comme Meilleur film international partage d’espace avec les films Bacurau, Beanpole, Martin Eden, Wolfwalkers: Spirit of the Wolf et les controversés Cuties de Netflix.

Le producteur de la bande Astrid rondero Il a parlé à travers les réseaux sociaux:

N’oubliez pas que les signes particuliers de Sin ont reçu un accueil chaleureux de la part du public et des critiques. De même, il a été présent dans plusieurs festivals de cinéma comme le Festival international du film de Saint-Sébastien où les débuts du diplômé du Centro de Capacitación Cinematográfica ont reçu deux prix dans ce prestigieux concours: le prix Horizontes Latinos et le prix de la coopération espagnole. Le film a également été récompensé au Festival du film de Sundance 2020 avec le prix du jury du meilleur scénario et le prix du public.

Lors de la dernière édition du Festival international du film de Morelia (FICM 2020), elle a remporté l’Ojo du meilleur long métrage mexicain et l’Ojito de la meilleure actrice mexicaine de long métrage pour Mercedes Hernández.

Un synopsis officiel de Sans signes particuliers (via FICM 2020) se lit comme suit:

«Magdalena se lance dans un voyage à la recherche de son fils, disparu en se rendant à la frontière avec les États-Unis. Guidée par sa volonté, Magdalena parcourt les paysages désolés du Mexique actuel, où les victimes et les auteurs errent ensemble.

Dans le lien suivant, vous pouvez profiter d’une interview exclusive qui Cinéma PREMIERE organisé avec Fernanda Valadez et Astrid Rondero dans le cadre de la FICM 2020.

Voici la liste complète des nominés pour le Prix ​​du film indépendant Gotham 2020:

Meilleur film

L’Assistant Première vache Jamais Rarement Parfois Toujours Nomadland (Ici vous pouvez lire la critique de Cinéma PREMIERE). Relique

Meilleur documentaire

76 joursHôtel de VilleNotre Machine à remonter le tempsMille coupes

Meilleur film international

BacurauBeanpoleCuties Pas de détailsMartin EdenWolfwalkers: Wolf Spirit

Sans signes particuliers de Fernanda Valadez

Meilleur nouveau réalisateur

Radha Blank pour The Forty-Year-Old Version Channing Godfrey Peoples pour Miss Juneteenth Alex Thompson pour Saint Frances Carlo Mirabella-Davis pour Swallow Andrew Patterson pour The Vast of Night

Meilleur scénario

Bad Education de Mike Makowsky First Cow de Jon Raymond et Kelly Reichardt The Quarante-Year-Old Version de Radha BlankFourteen de Dan Sallitt The Vast of Night de James Montague et Craig W. Sanger

Meilleur acteur

Riz Ahmed pour Sound of Metal Chadwick Boseman pour Black Bottom de Ma Rainey Jude Law pour The Nest John Magaro pour First CowJesse Plemons pour I’m Thinking of Ending Things (Ici vous pouvez lire la critique de Cinéma PREMIERE).

Chadwick Boseman dans le fond noir de Ma Rainey

Meilleure actrice

Nicole Beharie pour Miss Juneteenth Jessie Buckley pour Je pense à la fin des choses Yuh-Jung Youn pour Minari Carrie Coon pour The Nest Frances McDormand pour Nomadland

Frances McDormand dans Nomadland

Meilleur nouvel acteur

Jasmine Batchelor pour le substitut Kingsley Ben-Adir pour une nuit à Miami… Sidney Flanigan pour Jamais rarement parfois toujours Orion Lee pour la première vacheKelly O’Sullivan pour Saint Frances

Meilleure nouvelle série (forme longue)

La Grande Nation de l’ImmigrationP-ValleyUnorthodoxe

Meilleure nouvelle série (version courte)

BettyDaveJe peux te détruireTaste the NationTravail en cours

La 30e édition des Gotham Independent Film Awards bénéficiera d’un format hybride qui aura lieu prochainement 11 janvier 2021.

