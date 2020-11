Le compte Twitter officiel de Naruto / Boruto a rapporté que Masashi Kishimoto, créateur de Naruto, reviendra dans la franchise en remplaçant Ukyō Kodachi, en tant que scénariste du manga Boruto: Naruto Next Generations. L’annonce indiquait que c’était le plan depuis le début et le travail de Kishimoto sera reflété dans le chapitre 52 du manga, qui sera publié dans quelques jours dans le magazine japonais V Jump.

À propos du manga Boruto: À partir du chapitre 52 de Boruto, qui sera publié dans le numéro de décembre de V Jump (en vente le 21 novembre), l’équipe de production changera selon le calendrier prévu depuis le début. Nous tenons à remercier Kodachi-sensei pour tout son travail acharné dans l’écriture de l’histoire jusqu’à présent. Désormais, nous continuerons à publier la série à partir de scripts écrits par Masashi Kishimoto-sensei. “

Boruto: Naruto Next Generations est une suite de l’œuvre originale du mangaka Masashi Kishimoto, qui raconte les aventures de Boruto Uzumaki, le premier-né de Naruto Uzumaki et Hinata Hyūga, qui fait partie de la nouvelle génération de ninjas du village de la feuille cachée. .

L’histoire a commencé sa sérialisation le 9 mai 2016 dans les pages du magazine Weekly Shōnen Jump, mais serait transférée au magazine V Jump en juillet 2019; les deux publications appartenant à la maison d’édition Shueisha. L’œuvre continuera à présenter des illustrations de Mikio Ikemoto, l’ancien assistant de Masashi Kishimoto dans Naruto. Jusqu’à présent, le manga a 12 volumes, qui sont publiés au Mexique par Panini Manga. Bouto a également une adaptation d’anime depuis le printemps 2017, dont la diffusion simultanée est diffusée chaque semaine par Crunchyroll.

Il faut noter que le chapitre 51 du manga intitulé “Sacrifice” a conduit les fans à spéculer sur la mort potentielle de Naruto. Lors du combat contre Isshiki Ōtsutsuki, Kurama suggère au Septième Hokage d’activer une technique qui est décrite comme “le dernier recours”. Bien que cette transformation libère tout son pouvoir en tant que Jinchūriki, la capacité utilisée par Naruto, avec le renard à 9 queues, semble inévitablement entraîner la mort des deux.

Sera-ce le dernier combat de Naruto? Boruto Chapitre 52: Naruto Next Generations sera publié ce 20 novembre en simulrelease avec le Japon, légalement et gratuitement, via l’application Manga Plus.

