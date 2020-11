Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, parler de «succès» et de «échecs» à l’ère du COVID est quelque peu oisif … du moins au Mexique et aux États-Unis. Juste pour donner un exemple: il y a un an, en ce lucratif week-end avant Thanksgiving, Congelé II a débuté pour 130,2 millions de dollars (MDD) au nord du Rio Grande, ce qui en fait le cinquième meilleur début de novembre de l’histoire.

Que s’est-il passé cette année? Le film numéro 1 du top 10 américain, Bizarre, est resté au top avec 1,22 million de dollars… C’est-à-dire moins de 1% de ce qu’Anna et Elsa ont ajouté il y a un an. Si nous comparons le top 10 complet de 2019 vs 2020, nous verrons que la collection est passée de 190,13 millions de dollars en 2019 à 5,31 millions de dollars en 2020, soit 2,8% de la collection d’il y a un an.

Vince Vaughn dans Freaky

La situation est critique aux États-Unis (et au Mexique, un peu moins). L’idée finale de l’exposition est venue de l’annonce de Warner Bros: Wonder Woman 1984 il sortira en salles le 25 décembre… mais il sera également disponible le même jour sur HBO Max. Évidemment, l’objectif a déjà changé pour WB (améliorer sa plateforme), mais cette nouvelle n’est pas bonne pour les cinémas.

Le scénario est encore exacerbé lorsque Deadline rapporte que le nombre de théâtres ouverts aux États-Unis est passé de 3400 la semaine dernière à 2850 ce week-end, avec de nombreux complexes fermés dans les grands États tels que la Californie, New York, Pennsylvanie, Illinois, Michigan, Floride et Colorado.

Combien, jusqu’à aujourd’hui, les films sortent en 2020 aux États-Unis? 1 237 millions de dollars. Si vous y ajoutez les débuts de 2019 qui ont suivi dans les salles cette année (1917, Petites Femmes, Parasites, Jumanji 2…), le total s’élève à 2 001 millions de dollars, en vue d’atteindre 2 100 millions de dollars grâce à un nombre modeste de The Croods 2, Nouvelles du monde, Monster Hunter Oui WW1984.

Juste pour information: ces 5 dernières années, le box-office américain avait dépassé les 11 milliards de dollars, et cette année il sera à peine autour de 20% de ses gains habituels.

La Chine étend son record mondial

La Chine, pour sa part, a déjà présumé depuis le début du mois qu’elle est – et sera – le plus grand marché au box-office au monde pour la première fois de l’histoire, et dans les 40 jours restants par an, elle élargira cet avantage pour dépasser 50%. le box-office américain. Jusqu’à présent, il est d’environ 2 350 millions de dollars, et tout semble indiquer qu’il atteindra 3 milliards de dollars. Les raisons? Il y a quelques:

Cette semaine, il a fait ses débuts au monde. Le drame Pris dans le temps a débuté avec 30 millions de dollars, et tout indique que – au moins – il augmentera le double. Le week-end prochain, deux grands films feront leurs débuts: Les Croods 2 Oui Une seconde, le dernier en date du célèbre réalisateur Yimou Zhang. Monster Hunter, l’homme invisible, Wonder Woman 1984 et quelques superproductions locales pour Noël.

Le Japon, avec le plus grand succès animé de 2020

L’anime DémonSlayer atteint sa 38e journée au Japon et reste imbattable à la 1ère place. Jusqu’à aujourd’hui, il s’élève à 242,8 millions de dollars. Si à cela s’ajoute ce qu’il a fait dans ses courses commerciales historiques en Taïwan (14,5 millions de dollars) et à Hong Kong, nous avons un cumulatif de 266 millions de dollars, bien au-dessus du chinois Jiang Ziya: Légende de la déification (240 millions de dollars) et l’américain Uni (141,5 millions de dollars).

Et bien, que s’est-il passé aux États-Unis?

En effet, Freaky: Ce corps est à tuer c’était la première place pour la deuxième semaine, portant son cumul à 5,6 millions de dollars (23 autres marchés internationaux ajoutent 3,7 millions de dollars). La guerre avec grand-père il est revenu à la 2e place, avec un cumulatif de 16,1 millions de dollars après sept semaines. Et derrière, deux films de Focus Features (Laisse le partir Oui Viens jouer) ont emmené leur accumulé au pays des 8 millions de dollars.

Finalement, Avant-garde, le nouveau Jackie Chan, a fait ses débuts à la 7e place aux États-Unis, mais avec de très petits nombres: seulement 400 000 dollars dans 1 375 salles. Au moins en Chine, il a atteint 44 millions de dollars et dans le monde, il a déjà dépassé les 50 millions de dollars.

Corollaire: Tenet

Principe a ajouté 1,5 million de dollars dans le monde cette semaine. Leur cumul est passé à 299,2 millions de dollars sur les marchés d’outre-mer et 56,9 millions de dollars aux États-Unis, pour un total mondial de 356 millions de dollars. Pour sa part, Les sorcières avancé à 15,1 millions de dollars sur 23 marchés.



Edgar Apanco Fan-from-hell des numéros de cinéma. Il était rédacteur en chef de magazines économiques (non, ce n’est pas de là que vient son amour pour les chiffres). Aujourd’hui, il est un expert des reportages au box-office et du marketing de contenu (happy marketing … #OkNo).