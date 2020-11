L’une des plus grandes attractions du nouvel opus de la populaire saga Slasher est qu’il pourra compter sur plusieurs des pièces clés de ses premiers films, qui sans aucun doute aider à donner une continuité à l’histoire Et il a été confirmé qu’avant la sortie du nouveau long métrage, la distribution originale de «Scream» sera réunie virtuellement.

Cette réunion virtuelle n’inclura pas seulement les stars de retour pour ‘Scream 5’, Il mettra également en vedette la participation des acteurs dont les personnages ont perdu la vie dans le premier opus de la franchise lancée en 1996, donc Jamie Kennedy, Rose McGowan, Skeet Ulrich et Matthew Lillard seront présents pour vivre virtuellement avec leurs fans. .

Variety a indiqué que cette réunion virtuelle de distribution aura lieu pour soutenir la National Breast Cancer Coalition (NBCC), la Fondation “I Have a Dream” et le East Los Angeles Women’s Center, qui cherchent à poursuivre leurs recherches pour mettre fin à ce mal qui touche des milliers de femmes dans le monde.

Ce rassemblement caritatif virtuel aura lieu sur Looped Live le samedi 14 novembre à 18 h HE. et les billets coûteront 20 $, permettre aux fans de participer à une dynamique de questions-réponses, mais il y aura aussi des packages Meet and Greats pour les fans les plus fidèles de la saga et ceux-ci coûteront 90 $.

Voilà comment le casting original de ‘Scream’ pour se réunir pour une session virtuelle dans lequel ils raconteront sûrement plusieurs anecdotes du film qui a lancé la franchise et avec un peu de chance, ils révéleront quelques détails du nouvel opus, malheureusement, Courtney Cox, sera absent de l’événement.