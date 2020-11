Ayant fait de ‘Guardians of the Galaxy’ l’une des histoires les plus populaires du MCU, James Gunn, se préparant à faire de même au DCEU, Ainsi, sa version de la populaire équipe de méchants a déjà commencé à générer de grandes attentes et le réalisateur a déjà révélé s’il y aurait ou non une suite à “ The Suicide Squad ”.

Alors que James Gunn reviendra au MCU après avoir mis fin à sa participation au DCEU, cela ne signifie pas que le cinéaste travaillera exclusivement pour Marvel il est donc probable qu’il se déplace désormais entre les deux univers cinématographiques, il en est ainsi s’il a le succès escompté avec «The Suicide Squad», le réalisateur n’exclut pas de faire un troisième opus.

Il semble que James Gunn croit que leur nouvelle version de ‘The Sucide Squad’ sera un succès, Donc presque un an après sa sortie, l’idée d’une troisième partie passe déjà dans l’esprit du cinéaste, donc après le tournage, Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 ‘, il pourrait être de retour dans le DCEU pour diriger un nouveau film de cette équipe dangereuse.

Dans une interview avec Empire, James Gunn, a parlé de l’idée de faire une suite à “ The Suicide Squad ”, Puisque lorsqu’on lui a demandé s’il était possible que cela se produise à l’avenir, le cinéaste a répondu que “c’est définitivement une possibilité”, donc s’il a le succès escompté, il est probable que le studio continue son histoire.

Bien que le studio n’ait pas encore confirmé son intention de faire une suite à “ The Suicide Squad ”, il est prévu qu’après sa première, Warner Bros, donnez le feu vert à un tiers, puisque l’histoire comporte suffisamment d’éléments pour devenir une grande franchise de la DCEU et de la main de James Gunn, nous ne doutons pas qu’elle réussira.