Universal Pictures continue avec son idée d’amener ses monstres sur grand écran. Peut-être qu’avec ‘The Mummy’ de Tom Cruise, ils ont trébuché, mais avec ‘The Invisible Man’ d’Elisabeth Moss, les choses ont finalement commencé à plaire au public et s’il ne peut pas amener la créature égyptienne qu’il veut, ils ont encore d’autres cartes à jouer. Avec l’aide de Seven Bucks Productions de Dwayne Johnson et Dany Garcia, le redémarrage de «Scorpion King».

Ils ont même Jonathan Herman comme scénariste pour une nouvelle version du guerrier du désert qui se lève contre une armée maléfique qui envisage de détruire sa patrie et qui à l’époque était extrêmement réussie malgré les effets spéciaux, que l’on voit aujourd’hui. vieux par rapport à tout ce qui a été avancé.

Bien que les détails soient rares, le redémarrage de ‘Scorpion King’, diverses sources mentionnées par Deadline affirment que l’intrigue sera portée à notre époque et n’aura malheureusement pas “The Rock” dans le rôle principal en raison de son emploi du temps chargé, mais au Étant le premier grand personnage de son CV d’acteur, il a une place spéciale dans son cœur.

“Le Roi Scorpion” a été mon premier rôle sur grand écran et je suis honoré et ravi de réinventer et de livrer cette grande mythologie à une toute nouvelle génération “, a déclaré Johnson. “Je n’aurais pas eu la carrière que j’ai ou la chance, s’il n’y avait pas eu «The Scorpion King» et je suis ravi que Seven Bucks Productions puisse aider à créer ces mêmes opportunités pour d’autres acteurs qui travaillent dur aujourd’hui. Je pense que Jonathan Herman s’efforcera de proposer un scénario fantastique à notre public mondial. “

«L’original« The Scorpion King »a été un catalyseur crucial qui a contribué à nous catapulter dans le monde du cinéma», a déclaré Dany Garcia. «Être en mesure de produire maintenant la prochaine itération dans le cadre de notre liste de Seven Bucks Productions est un moment spécial de la boucle, un témoignage de ce que nous avons eu la chance de construire pour notre public, et finalement un humble rappel de la valeur intemporelle de la narration authentique. “