L’une des franchises qui a été importante ces dernières années et qui est presque passée inaperçue est “ Olympus Has Fallen ” avec l’acteur. Gerard Butler qui est devenu un agent de type James Bond essayant d’arrêter de multiples menaces tout au long de trois films et compte tenu du succès, le titre de a finalement été révélé «L’Olympe est tombé 4».

La saga de “ L’Olympe est tombé ” a commencé en 2013 sous la direction d’Antoine Fuqua et avec le rôle principal de Gerard Butler dans le rôle de Mike Banning et après le succès, la suite est sortie ‘Londres est tombée’ en 2016 et enfin le troisième opus est arrivé en 2019 avec le nom ‘L’ange est tombé’ et malgré un accueil intermédiaire, un quart a été confirmé.

Après la sortie de ‘Angel Has Fallen’, il a finalement été dévoilé le titre de ‘Olympus Has Fallen 4’, qui sera ‘Night Has Fallen’ et selon les informations du portail The Hollywood Reporter, Millenium Films prépare déjà les enregistrements en Bulgarie et dans d’autres régions d’Europe où nous verrons à nouveau Gerard Butler comme ce héros d’action.

Jusqu’à présent, la date de sortie possible de ce film ainsi que l’intrigue possible sont inconnues, mais il n’est pas exclu que ce ne soit pas le dernier volet, donc un cinquième volet pourrait être une réalité, en tenant compte du fait qu’ils seront de retour le réalisateur Ric Roman Waugh et le scénariste Robert Mark Kamen.