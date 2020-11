La franchise de Guerres des étoiles Il traverse actuellement des moments difficiles, d’une part les derniers films réalisés n’ont pas plu aux fans, mais la série ‘Le Mandalorien’ semble revivre l’euphorie de cet univers et l’un des films qui a une petite mais fidèle suite est Solo: une histoire de Star Wars et pendant un certain temps, on a parlé d’une suite possible, mais il a finalement été révélé qu’il n’y avait pas de plans pour une suite de «Solo».

Le film Solo: une histoire de Star Wars est sorti en salles en 2018 et a été réalisé par Ron Howard et mettant en vedette Alden ehrenreich dans le rôle de Han Solo, mais la production a connu de grands hauts et des bas tels que l’embauche d’un enseignant par intérim pour le protagoniste en raison de la mauvaise performance et la réception n’était pas entièrement positive, car elle avait une collection moyenne, ce qui les a empêchés d’être suivis avec ces histoires dérivées des personnages de Star Wars qui étaient prévues.

Lors d’une interview pour le podcast “ Lights, Camera, Barstool ”, le réalisateur Ron Howard a confirmé que pas de plans pour la suite de ‘Solo’ malgré un groupe de fans espérant que cela arrivera un jour:

“Aucune rumeur cependant et ce n’est pas un spoiler ou quoi que ce soit, mais je pense qu’il y a de l’intérêt pour ces personnages. Je pense qu’il y a un intérêt pour le monde des gangsters à un moment donné. Mais je peux vous assurer que rien ne se développe pour le moment. pour un film ou Disney +. Mais, une grande chose est que beaucoup d’affection a été montrée pour ‘Solo’ et donc bien sûr, cela est de bon augure pour eux de le changer éventuellement. “

Apparemment, la plateforme Disney + est plus intéressée à travailler sur des séries comme ‘Le Mandalorien’ et commencez par ‘Obi-Wan’ et ‘Cassian Andor’, alors que la série d’action réelle semble avoir ravivé l’intérêt pour Star Wars après la fermeture décevante de la franchise avec «La montée de Skywalker».