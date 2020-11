Le retour de certains films ou séries des années 80 ou 90, voire les années 2000 sont à la mode, il semble que la nostalgie soit devenue un facteur important pour l’industrie du divertissement et cette fois un film qui a conduit à la célébrité. Owen Wilson pourrait revenir, car il a été récemment révélé qu’il est prévu de «Wedding Crashers 2».

‘Wedding Crashers’ ou mieux connu en Amérique latine comme ‘Los Caza Novias’ ou ‘Los Rompebodas’ créé en 2005 et a joué por Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Bradley Cooper, Isla Fisher, entre autres et a été dirigé par David Dobkin, qui a gagné un grand nombre d’adeptes pour son thème et la grande alchimie entre les acteurs et malgré le grand succès, on a beaucoup parlé d’une éventuelle suite, qui n’est pas arrivée.

Lors d’une interview pour Entertainment Tonight, Vince Vaughn parlé de ce film et confirmé qu’il y a des plans pour ‘Wedding Crashers 2’, Eh bien, il a été en contact avec le réalisateur et Owen Wilson lui-même et il semble que cela pourrait être une réalité:

“Owen, le réalisateur de” Crashers “, et moi avons parlé sérieusement d’une suite à ce film pour la première fois, donc il y a eu une idée qui est plutôt bonne. Donc nous en parlons au début. C’était des films. amusant à faire, c’est toujours amusant de faire rire les gens et d’aller travailler avec des gens amusants. “

Bien qu’il existe déjà une idée possible pour cette suite, on ne sait pas si elle atteindra le grand écran, il suffit donc d’attendre que cette suite soit officialisée, que ce soit pour une société de production ou une plateforme de streaming.