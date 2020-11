Bien que la pandémie causée par Covid-19 ait apporté des changements à tout le monde dans le monde, elle nous a également appris à mieux communiquer grâce à la technologie. Maintenant, grâce à une interview, Zack Snyder a expliqué comment il a dirigé Ezra Miller pour ses scènes supplémentaires dans ‘Justice League’ de Zack Snyder, étant que l’acteur était sur un plateau différent.

Quand il est devenu officiel en mai 2020 que la “ Ligue de la justice de Zack Snyder ” allait être une réalité, il a été rapporté que la distribution principale ne revenait pas pour tourner de nouvelles scènes. Bien sûr, cela s’est avéré être faux, car Snyder réalise actuellement de nouveaux enregistrements pour le projet.

Ben Affleck et Ray Fisher auraient officiellement fait partie de ceux qui revenaient pour reprendre leurs rôles de Batman et Cyborg, respectivement. Maintenant, grâce à une interview avec Beyond the Trailer, Zack Snyder a expliqué comment il a tourné les scènes d’Ezra Miller, pendant que l’acteur tournait ‘Fantastic Beast 3’.

“J’ai dû prendre une scène d’Ezra quand nous faisions ça. Il est dans Fantastic Beasts et c’est à Londres et nous n’allions pas voyager à Londres, malheureusement. J’aurais adoré faire ça. Donc ce que nous avons fait c’est que nous l’avons pris dans un Zoom. L’équipe Fantastic Beast ‘… Je leur ai envoyé ces dessins pour dire:’ Ok, c’est ce que tu dois faire, c’est ici que tu es, bla bla bla ‘… Je suis ici (le bureau à La maison de Snyder) et il est sur son petit plateau. Il y avait trois moniteurs pour que je regarde le plateau, et je pouvais voir Ezra, et je pouvais voir la caméra », a déclaré Snyder.

Étant donné que les versions de Snyder de «Justice League» et «Fantastic Beasts 3» sont des projets Warner Bros., cela a contribué à rendre l’appel vidéo plus agile. Pour l’instant, Snyder a dit que il n’enregistre que 5 minutes restantes de ‘Zack Snyder’s Justice League’, une mini-série de 4 heures à venir sur HBO Max en 2021.