Bien que ce soit l’une des sagas les plus populaires et les plus rentables qui existent actuellement, il a déjà été confirmé que il y aura deux autres versements qui mettront fin à l’histoire, Ainsi, plusieurs théories et spéculations ont commencé à émerger vers la fin de «Fast and Furious 11», puisque ce film sera en charge de fermer l’arc narratif de Toretto.

Le premier opus de la franchise est sorti en 2001 et à partir de là, il a commencé à acquérir une grande popularité qui lui a permis d’atteindre son neuvième film, dont la première a dû être reportée en raison de la pandémie de coronavirus et comme si cela ne suffisait pas, la saga a un spin-off et un série animée.

Ainsi, l’étude n’a pas une mission facile, puisqu’ils devront donner une fin spectaculaire à l’histoire, en même temps qu’ils chercheront à satisfaire les fans inconditionnels de la franchise, puisque c’est grâce à eux que l’histoire a réussi à aller si loin, donc la production cherchera le chemin dans lequel tout le monde est heureux.

L’une des fins spéculées est que Soleil perd la vieCependant, cette conclusion pourrait susciter la colère des adeptes, car éliminer le protagoniste après onze films ne serait pas la meilleure option, car il n’aura pas la chance de revenir dans la saga en tant que Han, il est donc probable que le studio donner une fin heureuse à l’histoire de Toretto et Letty.

Il est probable que les deux derniers films montrent la bataille finale Cintra Cipher, la vraie méchante de la saga, puisque c’était elle qui était derrière les antagonistes qui ont fait leur apparition dans le passé, donc la mission finale pourrait rassembler toute l’équipe pour arrêter ce puissant ennemi, ce qui lui donnerait un grand conclusion de l’histoire.

Pour le moment nous devrons attendre 2021 pour que le neuvième film sort en salles et à partir de là, tirez de nouvelles conclusions concernant la fin de ‘Fast and Furious 11’, ce qui sera sûrement quelque chose d’incroyable, puisque Vin Diesel a promis sur Facebook que le résultat ne décevra pas les fans, donc probablement, Toretto et Letty finiront vivre paisiblement en compagnie de leurs enfants.