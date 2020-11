Apparemment, après tout, le «mauvais lapin» ne peut pas faire ce qu’il veut, surtout en période de pandémie. Lundi matin, il a été confirmé que le chanteur du genre urbain Bad Bunny a été testé positif au coronavirus, ce qui a finalement abouti à une explication pour plusieurs fans perplexes par l’annulation d’une présentation promise pour une cérémonie de remise de prix.

Dimanche soir dernier, le Portoricain avait accepté une représentation en compagnie de Jhay Cortez pour clôturer les American Music Awards. L’intention du duo était de jouer leur récent tube “Dákiti” sur scène, mais le même jour, Bad Bunny a annoncé qu’il ne serait finalement pas en mesure de se produire. La raison est maintenant connue. Après plusieurs rumeurs qui pointaient vers le coronavirus, son représentant a finalement confirmé (via) qu’en effet, Bad Bunny avait été testé positif.

Cependant, dans le même temps, il a assuré qu’à ce jour, l’artiste ne présentait pas de symptômes graves et qu’il faisait face calmement à la maladie en quarantaine et avec les mesures nécessaires pour éviter la contagion.

Malgré tout, Benito Martínez Ocasio est apparu aux American Music Awards de manière virtuelle pour présenter la catégorie d’artiste latin préféré – un prix qui est allé aux mains de Becky G – et aussi pour recevoir les prix de Artiste masculin latino préféré Oui Album latin préféré, qu’il a mérité grâce à sa production réussie cette année, YHLQMDLG.

“Pour tous mes fans, toutes les personnes qui m’écoutent, qui me soutiennent et qui croient toujours en ma musique, tout ce que je fais est pour vous”, a-t-il déclaré après avoir remporté la catégorie album. “Les Latinos contrôlent le monde, je les aime, je les aime.”

De cette façon, Bad Bunny est le troisième chanteur de reggaeton à être infecté par COVID-19 ces derniers mois. Il est également accompagné au club fatidique par des artistes de la scène urbaine J Balvin et Karol G.

Bad Bunny est apparu la semaine dernière avec une double performance dans le Grammy latin où, de son Porto Rico natal, il a interprété deux de ses chansons: «Bichiyal» et «Et si je vois ta mère». Le chanteur a obtenu neuf nominations dans ledit prix, dont finalement une seule a remporté le Meilleure performance reggaeton pour sa chanson «Yo perreo sola».

Le mauvais lapin est également apparu récemment dans la nouvelle publicité de la marque Cheetos. Dans ce document, le chiffonnier soutient le nouveau Flamin ‘Hot Crunchy Cheetos et lance en même temps la campagne altruiste «Leave your Mark», qui comprend également le don de 500 000 $ à la Good Bunny Foundation, l’organisation philanthropique du chanteur. La mission de cette initiative est de lutter contre le racisme.

Bad Bunny a affronté le monde de la musique latine cette année avec la première de deux productions de disques et la prétendue promesse d’un troisième. Les médias et les fans spéculent sur l’arrivée de The Last World Tour, le nouvel album du chanteur qui serait censé casser toutes les plateformes musicales le 29 novembre.

