Tom Holland et Daisy Ridley rejoignent leur popularité pour l’adaptation de Chaos Walking, le premier volet de la populaire saga jeunesse écrite par Patrick Ness. Et même si le film ne sortira pas en salles avant quelques mois, nous pouvons déjà les voir en action. L’histoire de Chaos Walking nous emmène sur une autre planète où les femmes ont disparu et les hommes souffrent d’une mauvaise réputation "Le bruit", une sorte de force qui affiche toutes vos pensées. Viola (Daisy Ridley), une fille énigmatique que Todd (Tom Holland) décide de protéger, s’y écrase, découvrant sa force intérieure en cours de route mais révélant également les sombres secrets de la planète. La bande-annonce sert à découvrir un film qui, comme The Hunger Games et les histoires de romans de jeunesse dystopiques, présente des thèmes de survie, de vulnérabilité et de romance. Dans cette histoire, qui comporte trois romans, les hommes exposent constamment leurs émotions alors qu’ils ne peuvent pas déchiffrer les pensées de la protagoniste féminine. Le film est réalisé par Doug Liman, un expert du genre action et science-fiction qui nous a déjà apporté The Bourne Affair, M. et Mme Smith et Edge of Tomorrow. Chaos Walking n’a toujours pas de date de sortie en Espagne bien que son distributeur assure qu’elle le sera "dans les premiers mois de l’année prochaine". Aux États-Unis, il devrait sortir en salles en février 2021.