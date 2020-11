George Clooney revient à ses aventures cinématographiques en se dirigeant dans un film à Netflix, une production post-apocalyptique qui arrive en pleine pandémie. Combien de temps … non?

Ciel de minuit nous présente une course contre la montre, une planète au bord de l’extinction et un Clooney barbu comme messager du futur. Un film de science-fiction qui semble jouer avec de nombreux éléments en même temps, mais avec l’espoir comme le drapeau.

Ce film marque le premier effort de George Clooney en tant qu’acteur depuis il y a quatre ans, il partageait la vedette avec Julia Roberts dans Monstre d’argent, et le premier qu’il dirige puisqu’en 2017 il nous a surpris en jouant pour faire le cinéma Coen avec Suburbicon (Nous disons cela parce que le film était très Coen mais il n’était pas tout à fait à la hauteur, il a été co-écrit par les frères Coen avec Clooney et leur collaborateur régulier, Grant Heslov).

Comme on peut le voir dans la bande-annonce, George incarne un scientifique installé dans l’Arctique (qui a probablement déjà manqué de rasoirs) tandis que le film partage son décor entre le continent gelé et l’espace extra-atmosphérique, où un groupe d’astronautes retourne sur Terre. Mais la planète est en danger, menacée par une catastrophe mondiale, et ce scientifique entreprend un voyage à travers la neige et la glace pour atteindre une antenne qui lui permet de leur envoyer un message.

Avant de rappeler à Clooney de jouer avec le genre post-apocalyptique lorsque la planète vit sa propre tragédie, notons que Midnight Sky est basé sur un roman de 2016 intitulé Good morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalton, et que le projet Il est en développement depuis 2019. Des mois avant la crise sanitaire. De plus, la bande a été tournée entre octobre de la même année et février 2020, culminant juste avant la suspension du tournage en raison d’infections à Covid-19.

Le synopsis officiel ne le révèle pas, ni la bande-annonce explicitement, mais si nous prêtons attention à l’une des phrases dites par le personnage de George Clooney et au synopsis du livre original, nous sommes confrontés à une histoire d’espoir où le protagoniste essaierait d’envoyer un message demandant aux astronautes (qui reviennent de Jupiter dans le roman) de partir à la recherche d’une planète qui puisse abriter la vie.

Avec Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone avec Demián Bichir, Kyle Chandler et Caoilinn Springall, Midnight Sky arrive sur la plateforme le 23 décembre.

