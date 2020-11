Netflix a publié une première bande-annonce officielle et une première affiche de ‘Mossoul‘, un nouveau thriller d’action des frères Russo qui a été écrit et réalisé par Matthew Michael Carnahan (scénariste de’ World War Z ‘). Avec une première prévue sur la chaîne de streaming le 26 novembre prochain, la bande-annonce et l’affiche sont disponibles ci-dessous.

Lorsque l’Etat islamique a pris leur ville, un groupe d’hommes s’est battu contre eux pour la reprendre. Basé sur de vrais événements, c’est l’histoire de l’équipe SWAT de Ninive, qui a mené une opération de guérilla contre Daech dans un combat désespéré pour sauver leur ville natale de Mossoul.

Thaer Al-Shayei, Waleed Elgadi, Hayat Kamille, Suhail Dabbach, Adam Bessae Isaac Elias sont quelques-unes des stars de ce film produit par Joe et Anthony Russo, Mike Larocca, Jeremy Steckler et Dawn Ostroff. Les producteurs exécutifs incluent Todd Makurath, Christopher Markus , Stephen McFeely, Mohamed Al-Daradji, Patrick Newall, Wang Zhongjun, Wang Zhonglei et Felice Bee.

