Universal Pictures Home Entertainment a publié la bande-annonce officielle du prochain film de comédie dramatique, ‘Notre ami‘, réalisé par Gabriela Cowperthwaite (‘ Blackfish ‘) qui présente un casting dirigé par Casey Affleck (‘ Manchester by the sea ‘), Dakota Johnson (‘ Suspiria ‘) et Jason Segel (‘ Bad Teacher ‘).

Basé sur de vrais événements, l’histoire est centrée sur Nicole et Matthew Teague. Le couple a reçu le coup terrible que Nicole n’avait plus que six mois à vivre et sa meilleure amie a décidé de mettre sa propre vie de côté pour aller vivre avec eux et leur apporter tout son soutien. L’impact sur les trois était si grand qu’ils n’avaient jamais imaginé ce que cette décision signifierait dans leur vie.

Johnson et Affleck jouent les Teagues, tandis que Segeles est le meilleur ami du couple. Le scénario vient de Brad Ingelsby («Run All Night»), qui a adapté l’article primé de Matthew Teague paru pour la première fois dans le magazine Esquire. Scott Free (Ridley Scott) et Black Bear Pictures produisent le film, avec Scott lui-même en tant que producteur exécutif.

Avec une sortie prévue dans les salles aux États-Unis aux côtés de la VOD le 22 janvier 2021, le film a fait sa première mondiale l’année dernière au Festival international du film de Toronto, Gravitas Ventures acquérant alors ses droits de distribution en salles. .

