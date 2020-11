Universal Pictures a publié la bande-annonce officielle de ‘The Boss Baby: Entreprise familiale‘, une suite du film d’animation de DreamWorks Animation 2017 qui a rapporté 528 millions de dollars au box-office mondial. Réalisé par Tom McGrath, le film sortira en salles le 26 mars 2021.

Dans le film, les frères Templeton – Tim (James Marsden) et son petit frère Ted (Alec Baldwin) – sont désormais adultes, mais se sont séparés au fil du temps. Tim est maintenant un père de famille marié et heureux. Ted, en revanche, est le PDG d’un fonds commun de placement. Mais un nouveau bébé patron avec une approche innovante et une attitude dynamique est sur le point de les rapprocher … et d’inspirer une nouvelle entreprise familiale.

Tim et sa super-mère, Carol (Eva Longoria), vivent dans un quartier de banlieue calme avec leur fille de 7 ans, Tabitha (Ariana Greenblatt) et l’irrésistible cadette de la maison, la petite Tina (Amy Sedaris). Tabitha, qui est numéro un de sa classe dans un centre prestigieux pour enfants superintelligents, a idéalisé son oncle Ted et veut être comme lui quand il sera grand, mais Tim craint qu’il étudie trop au lieu de profiter d’une enfance normale.

Lorsque la petite Tina révèle, à la surprise de tous, qu’elle est un super agent secret de BabyCorp et que sa mission est de découvrir les sombres secrets de l’école de Tabitha et de son mystérieux fondateur, le Dr Armstrong (Jeff Goldblum), pour se réunir les frères Templeton de la manière la plus inattendue, les amenant à repenser le sens de la famille et à découvrir ce qui compte vraiment.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube.

Cliquez ici pour le voir sur YouTube.Ceci et d’autres trilers peuvent être trouvés sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.