Saban Films a publié la bande-annonce officielle de ‘Le remplaçant‘, un film mettant en vedette le gagnant du Golden Globe Drew Barrymore (‘ T les paroles, moi la musique ‘), qui jouera les deux rôles principaux. Il s’agit d’une comédie réalisée par Jamie Babbit («Breaking the Girls») à partir d’un scénario écrit par Sam Bain.

Il raconte l’histoire d’une comédienne mécontente arrêtée pour évasion fiscale et sa doublure ambitieuse et adorée qu’elle engage pour faire des travaux d’intérêt général à sa place. Une relation co-dépendante se produit lorsque l’actrice commence à utiliser la mère porteuse dans tous les aspects de sa vie pour échapper aux exigences stressantes de la célébrité. Finalement, la doublure commence à prendre l’identité, la carrière et même le petit ami de l’actrice jusqu’à ce qu’elle la chasse enfin de sa propre maison.

Ellie Kemper, Holland Taylor, TJ Miller, Andrew Rannells, Lena Dunham, Michael Zegen et Charlie Barnett complètent le casting du film qui arrivera dans certaines salles et en VOD le 11 décembre. En ce qui concerne sa production, il est aux commandes de Caddy Vanasirikul et Brian O’Shea de The Exchange, Ember Truesdell et Chris Miller de Flower Films et Tom McNulty.

