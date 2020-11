Si The Great Showman nous a infecté avec son énergie et ses chansons entraînantes il y a trois ans, le genre musical pourrait bientôt retourner la même magie. Ou du moins c’est la conclusion que nous tirons après avoir vu la bande-annonce colorée de Tout le monde parle de Jamie.

Tout le monde parle de Jamie qui allait faire sa première en octobre 2020, mais Disney l’a déplacé en février 2021 dans le cadre des réajustements de son calendrier de lancement en raison de la crise sanitaire. S’il garde sa date, nous serions confrontés à l’un des paris qui apporterait plus de joie, de diversité et de musique aux théâtres, juste au moment où le public et les théâtres en ont le plus besoin.

Inspiré par l’histoire vraie d’un adolescent qui rêvait d’être une drag queen, Tout le monde parle de Jamie est une comédie musicale du West End de Londres qui, après sa première en 2017, se prépare à prendre d’assaut les théâtres avec le même directeur de la production théâtrale, Jonathan Butterell, lors de sa première tentative derrière les caméras et avec le nouveau venu. Max Harwood dans le rôle titre.

L’idée originale est née à la suite du documentaire télévisé de 2011, Jamie: drag queen à 16 ans de Jenny Popplewell, qui racontait l’histoire d’un adolescent qui a surmonté les préjugés et l’intimidation en réalisant son rêve de devenir une drag queen. La comédie musicale théâtrale a été un succès – elle prépare actuellement son retour sur scène en novembre après la pause imposée par la pandémie – et maintenant elle sortira en salles offrant un maillon de plus à la chaîne d’histoires qui représentent la diversité dans la Mecque du cinéma. .

Tout le monde parle de Jamie est un film de Regency Entreprises, l’une des branches de production de 20th Century Fox, qui fait partie du catalogue Disney après l’acquisition du studio.