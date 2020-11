Bleecker Street et Lionsgate présentent la bande-annonce officielle et l’affiche de ‘Thym sauvage des montagnes‘, drame romantique avec Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm, Dearbhla Molloy et Christopher Walken.

‘Thym sauvage des montagnes‘raconte l’histoire de Rosemary (Blunt) et Anthony (Dornan), deux amants dont les familles sont mêlées à une querelle sur un complot qui sépare leurs deux fermes. Une histoire d’amour hautement lyrique, située dans les paysages à couper le souffle de l’Irlande rurale.

Le film, nommé d’après une chanson folklorique celtique adaptée au fil des ans par des musiciens tels que George Harrison, Van Morrison, Rod Stewart ou Ed Sheeran, est réalisé par John Patrick Shanley (‘The Doubt’), l’un des deux seuls artistes qui ont réussi à gagner un Oscar, un Tony et un Pulitzer.

Le réalisateur de «Hechizo de luna», avec lequel il a remporté l’Oscar du meilleur scénario original en 1988, adapte ainsi «Outside Mullingar», sa comédie musicale à succès de Broadway.

Leslie Urdang de Mar-Key Pictures, Anthony Bregman de L Probable Story, Michael Helfant et Bradley Gallo d’Amasia Entertainment, et Alex Witchel et Martina Niland de Port Pictures produisent ce film qui sortira dans les salles américaines qui pourraient être ouvertes au public. en VOD dans un mois, le 11 décembre prochain.

En ce qui concerne l’Espagne, nous devrons attendre mai 2021, date à laquelle A Contracorriente Films a fait sa première dans les salles de notre pays.

